アナログPRが運営で参画する、扶桑社の Z世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」が フジテレビ公式 YouTube チャンネル「#シゴトズキ」と業務提携。Z 世代の未来を共創へ

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、弊社が企画運営に携わる株式会社扶桑社(本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史)のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」が、次世代リーダーの学びと成長を後押しするため、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズキ」との共同プロデュースを開始します。取り組みの第一弾として、看板コンテンツ【トップランナーの思考】を展開。日本を代表する経営者や注目の起業家が持つ情熱とノウハウを、経営やキャリアといった多様なテーマで深く掘り下げ、インタビュー記事と映像でZ世代に届けます。



今回の【トップランナーの思考】の共同プロデュースは、本提携における第一弾にすぎません。この取り組みを皮切りに、今後は Z 世代向けの合同イベントの開催など、メディアの枠を超えた多角的な展開を計画しております。両社の強みを掛け合わせ、次世代リーダーを育成・輩出する一大ムーブメントを創出してまいります。

■業務提携の背景

この度の提携は、Z世代の未来を創るという共通の目的のもと、両社の強みを融合させるために締結されました。このパートナーシップは、弊社が企画運営パートナーとして両社の連携を支援し、実現に至ったものです。提携の背景には、以下の 3 つの共有認識があります。

共通のビジョン

扶桑社「Future Leaders Hub」とフジテレビ「#シゴトズキ」は、共に「次世代リーダーの育成」を最重要ミッションとして掲げています。

メディア特性の補完

経営者の思考を深く掘り下げる「Future Leaders Hub」の“記事”と、情熱や人間性をダイレクトに伝える「#シゴトズキ」の“映像”は、相互に補完しあえる最適な組み合わせです。

「イノベーション創出」への共感

「#シゴトズキ」が目指す、出演者と視聴者が繋がり新たな価値を生む「プラスの連鎖」という考え方に、「Future Leaders Hub」が深く共鳴したことが、提携を加速させました。

■フジテレビ公式 YouTube チャンネル「＃シゴトズキ」 概要

「#シゴトズキ」は、清水 俊宏氏がファシリテーターを務めるフジテレビ公式YouTubeチャンネルです。ビジネスパーソンやこれから社会に出る若者に向け、仕事の思考法やスキルを伝える経済番組として、様々な業界の第一線で活躍する経営者やリーダーを「シゴトズキマイスター」としてゲストに招き、インタビュー形式で彼らの成功体験や失敗談、仕事への哲学を深掘りします。

YouTube チャンネル URL：https://www.youtube.com/@shigoto

公式 X：https://x.com/shigotozukitv

公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@shigotozuki

公式 Instagram：https://www.instagram.com/shigotozuki_fujitv/

制作協力：YouProduce

制作著作：フジテレビジョン

更新：週 3 回（月曜・火曜・木曜）

■ Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20 代、特に学生がメインターゲット

展開：WEB マガジン＆ビジネス誌の創刊

公開日：2025 年 10 月 31 日（金）

サイト URL：https://flh.jp/

公式 X：https://x.com/flh_official/

■株式会社アナログ PR 会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアと WEB とオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する PR 会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

■会社情報

社名：株式会社アナログ PR

設立：2011 年 3 月 10 日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR 事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布 2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/

