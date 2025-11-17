扶桑社のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズキ」と業務提携。Z世代が未来を自由に描き、挑戦できる社会の実現をめざす

株式会社扶桑社

株式会社扶桑社（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史）は、次世代リーダーの学びと成長を後押しするため、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「＃シゴトズキ」との共同プロデュースを開始することをお知らせします。

取り組みの第一弾として、当社のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」の看板コンテンツ【トップランナーの思考】を展開。日本を代表する経営者や注目の起業家が持つ情熱とノウハウを、経営やキャリアといった多様なテーマで深く掘り下げ、インタビュー記事と映像でZ世代に届けます。

今回の【トップランナーの思考】の共同プロデュースは、本提携における第一弾にすぎません。この取り組みを皮切りに、今後はZ世代向けの合同イベントの開催など、メディアの枠を超えた多角的な展開を計画しております。両社の強みを掛け合わせ、次世代リーダーを育成・輩出する一大ムーブメントを創出してまいります。

■業務提携の背景

本提携は、Z世代の未来を創るという共通の目的のもと、両社の強みを融合させるために締結されました。このパートナーシップは、運営パートナーである株式会社アナログPRとの連携を通じて実現したものです。提携の背景には、以下の3つの共有認識があります。

- 共通のビジョン扶桑社「Future Leaders Hub」とフジテレビ「#シゴトズキ」は、共に「次世代リーダーの育成」を最重要ミッションとして掲げています。- メディア特性の補完経営者の思考を深く掘り下げる「Future Leaders Hub」の“記事”と、情熱や人間性をダイレクトに伝える「#シゴトズキ」の“映像”は、相互に補完しあえる最適な組み合わせです。- 「イノベーション創出」への共感「#シゴトズキ」が目指す、出演者と視聴者が繋がり新たな価値を生む「プラスの連鎖」という考え方に、「Future Leaders Hub」が深く共鳴したことが、提携を加速させました。

■フジテレビ公式YouTubeチャンネル「＃シゴトズキ」 概要

「#シゴトズキ」は、清水 俊宏氏がファシリテーターを務めるフジテレビ公式YouTubeチャンネルです。ビジネスパーソンやこれから社会に出る若者に向け、仕事の思考法やスキルを伝える経済番組として、様々な業界の第一線で活躍する経営者やリーダーを「シゴトズキマイスター」としてゲストに招き、インタビュー形式で彼らの成功体験や失敗談、仕事への哲学を深掘りします。

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@shigoto

公式X：twitter.com/shigotozukitv(https://x.com/shigotozukitv)

公式TikTok：tiktok.com/@shigotozuki(https://www.tiktok.com/@shigotozuki)

公式Instagram：instagram.com/shigotozuki_fujitv(https://www.instagram.com/shigotozuki_fujitv)

制作協力：YouProduce

制作著作：フジテレビジョン

更新：週3回（月曜・火曜・木曜）

■ Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20代、特に学生がメインターゲット

展開：WEBマガジン＆ビジネス誌の創刊

公開日：2025年10月31日（金）

サイトURL：https://flh.jp/

公式X：https://x.com/flh_official/

■ 運営パートナー企業概要

社名： 株式会社アナログPR

代表者： 松浦啓介

本社： 東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/

社名： GOAT株式会社

代表者： 谷手琉加

本社： 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-2-17 四ツ橋川崎ビル7階

URL: https://goat-groups.com/

■ 株式会社扶桑社 会社概要

フジサンケイグループの総合出版社として、『週刊SPA!』『ESSE』『Numero TOKYO』などの定期雑誌から、書籍、ムック、電子書籍まで幅広い出版活動を展開しています。近年ではWebメディアの運営や、コンテンツ力を活かした地方創生事業など、新たな分野にも積極的に取り組んでいます。

社名： 株式会社扶桑社

創立： 1987年8月1日

代表者： 代表取締役社長 秋尾弘史

事業内容： 雑誌・書籍の出版・販売、電子書籍の制作・販売、ウェブメディアの運営など

本社： 〒105-8070 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング19階

URL： https://www.fusosha.co.jp/