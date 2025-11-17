朝日新聞社がエンジニア向けセミナー 「AI疲れをふっとばせ」

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は11月19日（水）、AI技術の活用に焦点を当てたオンラインイベント「AI疲れをふっとばせ。エンジニアのAI疲れ治療法 ─本質的なAI活用により生産性を拡大する」を開催します。

■公式イベントページ： https://techlife-asahi.connpass.com/event/369534/



AIを使った開発は便利な一方、コードレビューやチェック、意思決定の連続で“AI疲れ”が起きがちです。本イベントは、現場で蓄積された疲れの正体と治療法（再発させない仕組み化）を共有し、作業が楽になるだけにとどまらない本質的なAI活用を議論します。

本イベントでは、まず朝日新聞社、Algomatic、LayerXのリーダーが生成AI活用の取り組みについて話します。続いて、朝日新聞社社外CTOの広木大地がモデレーターとなり、ディスカッション形式で深掘りします。

▼開催概要

タイトル：AI疲れをふっとばせ。エンジニアのAI疲れ治療法 ──本質的なAI活用により生産性を拡大する

開催日時：2025年11月19日（水） 19時～21時

開催場所： オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

主催：朝日新聞社 CTO室

※朝日新聞社CTO（Chief Technology Officer）室は会社の技術戦略をマネジメントする組織として2024年4月に発足。ITエンジニアの採用イベントやテックイベントも開催している。

https://techlife.asahi.com/

▼タイムスケジュール

19:00 Opening

19:05 株式会社朝日新聞社 ショートセッション

スピーカー 石田 隼基

19:15 株式会社Algomatic ショートセッション

スピーカー 坂本 一樹

19:25 株式会社LayerX ショートセッション

スピーカー 菊池 翔

19:35 パネルディスカッション＋Q&A

21:00 イベント終了予定

▼こんな話が聞けます

- “意思決定疲れ”の正体：どこで人間が判断し、どこから機械に任せるかの境界線設計- レビュー過負荷の解消：AIリント／自動レビューの“前処理”で人間のレビュー密度を上げる- コンテキスト切替えの最小化：エージェント分業・トリアージ設計・キュー運用、AIオンボーディング/コンテクストエンジニアリング- 意思決定の健全化：AI提案の説明責任・逸脱検知・停止条件- メトリクス：疲労の“見えないコスト”を待ち時間/リワーク率/レビュー到達時間で可視化- スキル：AI活用を“書き方のコツ”から“システム設計”へ引き上げるために必要な習熟

▼こんな方におすすめ

- 生成AI/エージェント導入を推進しているが、現場の疲れや品質の揺れに悩んでいる方- 技術選定だけでなく、開発運用・組織設計まで踏み込みたい方- 少人数で大きく伸ばすための再現性あるやり方を探しているEM/PM/テックリード- AI前提の開発文化をつくりたい経営・事業責任者

▼登壇者（敬称略）

坂本 一樹 (株式会社Algomatic Algomatic Works テックリード)

菊池 翔 (株式会社LayerX バクラク事業部 HCM開発部 部長)

石田 隼基 (株式会社朝日新聞社 朝デジ事業センター開発部 次長)

広木 大地 (株式会社レクター / 朝日新聞社 社外CTO) [司会・進行]

▼お申し込み

イベントへの参加をご希望の方は、connpassより参加申し込みをお願いします。当日はZoomウェビナーを使用してオンライン開催します。

参加申し込みページ： https://techlife-asahi.connpass.com/event/369534/