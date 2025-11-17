【表紙＆タイトル解禁】AKB48・小栗有以1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』2025/12/5発売
2025年12月5日（金）に発売する、AKB48小栗有以さんの初のスタイルブック『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブック AB型の左利き』の表紙が決定しました。
AKB48のエース小栗有以さん初のフォト＆スタイルブック。撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、ゆいゆいの魅力を余すところなく掲載。
また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も必見。ゆいゆいと一緒に旅をしている気分で楽しんでください。
さらに、“崩れない”で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘り！
小栗有以さんの魅力を一冊にぎゅっと詰めこみました。
撮影/大辻隆広
【お渡し会も開催決定！】
●2025年12月20日（土）
HMV&BOOKS SHIBUYA 14時～
●2025年12月21日（日）
星野書店 近鉄パッセ店 10時15分～
梅田 蔦屋書店 17時～
【特典内容】
◆1冊券
・サインなし書籍をご本人からお渡し
◆3冊券
・サインあり書籍1冊をご本人からお渡し
・サインなし書籍2冊をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ3枚（全12種）
◆5冊券
・サインあり書籍1冊をご本人からお渡し
・サインなし書籍4冊をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ5枚（全12種）
・ツーショットチェキ撮影
『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブック AB型の左利き』
発売日:2025年12月5日（金）
定価:3300円（税込）
【ネット書店特典】
■Amazon…直筆サイン入りチェキ10名様（抽選）
https://www.amazon.co.jp/dp/4299066707
※応募フォーム：https://forms.gle/bPCYHA3WvyFUJBJC8
■楽天ブックス…ポスター（A2サイズ/四つ折り）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18418527/
■セブンネット…ポストカードA
https://7net.omni7.jp/detail/1107652813
■HMV&BOOKS…ポストカードB
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16338785
【小栗有以（おぐり・ゆい）プロフィール】
2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動をスタート。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた絶対的エース。
2025年6月公開映画「2025年7月5日 午前4時18分」主演 原ハルカ 役、2025年10月31日(金)23時放送・配信スタートの連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season１」で柏木律子 役、2026年1月 日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね 役を務めるなど女優としての活動の幅も広げている。