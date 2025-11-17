JAL¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖMODRINAE¡ÊÌá¤êÉÄ¡Ë¡×¤ò¡Ø¥Þ¥¤¥ë de ÂÎ¸³¡Ù¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¡ÖÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Þ¥Î¥Ùー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±üÀîµ¨²Ö¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢JAL¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒJAL¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥Ð¥ó¥¯¡Ê°Ê²¼¡§JMB¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡ÖMODRINAE¡ÊÌá¤êÉÄ¡Ë¡×¤ÎJAL¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ø¥Þ¥¤¥ë de ÂÎ¸³¡Ù¤Ë¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
JMB²ñ°÷¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÉÄÌÚ¤ò°é¤Æ¡¢À®Ä¹¸å¤Ë»³¤ØÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
JAL¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥Ð¥ó¥¯¡ÊJMB¡ËÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö100Ç¯Àè¤â¶õ¤«¤é¿¹¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÉÄÌÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖMODRINAE¡ÊÌá¤êÉÄ¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤¬²ê¿á¤¤äÀ®Ä¹¤ÎÊÑ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¹ÎÓ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÎØ¤ò²ñ°÷¤Ë¤â¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦JMBÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¹ÎÓ¤È¿Í¤Î¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
JAL¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¤òJAL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥ë de ÂÎ¸³¡×¤Ë¤Æ¡¢JAL¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖMODRINAE¡ÊÌá¤êÉÄ¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Äá´Ý¥í¥´¤äµ¡ÂÎ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢°é¤Æ¤ë»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¶õ¤È¿¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§JAL¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥Ð¥ó¥¯¡ÊJMB¡Ë²ñ°÷¡ÊÆüËÜ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡Ë
¸ò´¹¥Þ¥¤¥ë¿ô¡§14,000¥Þ¥¤¥ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gMODORINAE/
¢£ ¥½¥Þ¥Î¥Ùー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Þ¥Î¥Ùー¥¹¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¡×¡Ö¿Í¤È¼«Á³¡×¡Ö»ö¶È¤È¼«Á³¡×¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»³¤Å¤¯¤ê¤ä¿¹ÎÓ»º¶È¤ÎºÆ¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´ë¶È¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ä´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Þ¥Î¥Ùー¥¹
ÀßÎ©¡§2021Ç¯5·î25Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±üÀîµ¨²Ö
½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¿·²°ÉßÄ®80-6 Åì³¤¥Ó¥ë2³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://somanobase.com/
MODRINAE ONLINESTORE : https://modrinae.myshopify.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@somanobase.com