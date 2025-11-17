ソニー生命と経営承継支援が業務提携強化に向けて基本合意

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「ソニー生命」）と株式会社経営承継支援（代表取締役社長：笹川 敏幸、以下「経営承継支援」）は、法人のお客さまにおける事業承継ニーズの高まりを背景に、M&Aを含む事業承継領域における両社の協業強化による顧客提供価値の向上を目指し、業務提携強化に向けて基本合意いたしましたのでお知らせいたします。

（左から）ソニー生命保険株式会社 執行役員 中森規晶、株式会社経営承継支援 代表取締役社長 笹川敏幸

■背景

近年、中小企業の事業承継に関する課題が一層顕在化しています。特に、経営者の高齢化が進む中、後継者不在率は未だ50％*を超え、事業を後継者に継ぎたくても継ぐことができない経営者が数多く存在しています。こうした状況は、中小企業の持続的成長・ひいては中小企業が支える地域経済にとって大きな課題となっています。

ソニー生命は、『生きがいを、愛そう。』をコーポレートスローガンに掲げ、全国135の支社・約5,800名の保険・金融のプロフェッショナルであるライフプランナーによるコンサルティングやソニー生命独自のサービスを通じて、個人・法人のお客さまに最適な保障を提供し、企業活動を幅広く支援しています。今後は、対応領域をさらに拡大し、事業承継や福利厚生などの分野においても、より一層の価値提供を通じて、中小企業の持続的な成長を力強く後押しする予定です。特に、事業承継領域については、関係者承継に係る支援やM&Aを活用した多様な選択肢を提供し、事業承継を総合的に支援することで、より多くの中小企業の未来を支える予定です。

経営承継支援は、『三方良しの経営承継を通じて一社でも多くの中小企業の「価値」を次世代に繋ぎ、日本経済の維持・発展に貢献します。』を経営理念に掲げ、経営承継・事業成長支援の専門家集団として、全国の中小企業に対し、経営課題の解決や事業承継に関するコンサルティングサービスを提供しています。豊富な実績とネットワーク、専門的なノウハウを活かし、企業の成長と次世代へのバトンタッチをサポートしています。

*2024年版「中小企業白書」

■基本合意の内容

１．M&Aニーズのある法人のお客さまへの共同支援の検討

両社は、M&Aに関心やニーズを有する法人のお客さまに対し、互いに連携し、両社の知見やネットワークを活かした最適な支援を共同で提供してまいります。また、M&Aの実行支援のみならず、初期相談からM&A後のフォローまで、一貫して寄り添う伴走支援をより強化するための体制を構築し、既存のサービスにとどまらない新たな支援策の検討や協業も進めてまいります。これにより、お客さまの事業承継やM&Aに関する課題解決に向けて、より幅広いサポートを実現します。

２．M&A事業領域における連携強化を目的とした資本提携に向けた検討

今後のM&A事業領域における連携をさらに強化することを目的として、ソニー生命による経営承継支援の株式の取得による資本提携を視野に入れた協議を進めてまいります。これにより、両社のパートナーシップをより一層深め、法人のお客さまへのサービス拡充と企業価値の向上を目指します。

今後も両社は、相互の連携を強化し、法人のお客さまの幅広いニーズに応えることで、両社の企業価値の向上および持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ソニー生命の会社概要

会社名：ソニー生命保険株式会社

所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

設立：1979年8月10日

代表者：代表取締役社長 高橋 薫

資本金：700億円

URL：https://www.sonylife.co.jp/

■経営承継支援の会社概要

会社名：株式会社経営承継支援

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館

設立：2015年4月16日

代表者：代表取締役社長 笹川 敏幸

資本金：4億8,933万円

URL：https://jms-support.jp/

以上