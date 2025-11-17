NPO法人キャンサーリボンズ主催「がんの治療と暮らしフェア2025」ステージイベント共催・ブース出展のお知らせ

株式会社スヴェンソン

ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）レディス事業部は、2025年11月20日（木）に明治安田ヴィレッジ丸の内で開催される「がんの治療と暮らしフェア2025」にステージ共催・出展いたします。

スヴェンソン レディス事業部では、がん患者様や医療従事者の声を反映して作った医療用ウィッグや、副作用をカバーする外見ケアアイテムの提供、患者様やご家族が抱える治療中のお悩みや疑問に答える情報提供などを通じて、患者様の生活と医療従事者のサポートを行っております。

本イベントでは、ステージイベントの共催と展示ブースの出展をいたします。

ステージイベントでは、「ヘアメイク＆ファッションショー」を開催。実際にがん治療を体験されたがんサバイバーの方がモデルとなり、ウィッグやメイク、衣装をまとい、華麗に変身して登場します。

展示ブースでは、「自分らしく装う」をテーマに、ウィッグや爪に優しく治療中でも使いやすい水性ネイルをお試しいただけます。他にも、マイクロスコープを用いた頭皮診断や、外見ケアグッズの販売も行います。

がんの治療と暮らしフェア 公式サイト：https://gan-kurashi.jp/index.html(https://gan-kurashi.jp/index.html)

スヴェンソン レディス事業部は今後も、様々な商品・情報の提供を通じて、人生を輝かせるためのライフタイムサポーターとして沢山の方々のサポートが出来るよう努めて参ります。

■「がんの治療と暮らしフェア2025」概要

日 時：2025年11月20日（木）11:00～18:15

会 場：明治安田ヴィレッジ丸の内

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1-1 明治安田生命ビル

アクセス:JR東京駅丸の内南口より徒歩5分/JR有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分

千代田線二重橋前（丸の内）駅3番出口直結

参 加 費：無料 ※一部のステージイベントはご好評により事前申し込みで満員となっております。

■参考情報

【スヴェンソンの女性用ウィッグの取り組みについて】

1997年 9月：株式会社コシノジュンコデザインオフィス（現JUNKO KOSHINO(株)）と業務提携し、モードウィッグ「Jeu de Junko」を発売しパリコレへ参加。2003年4月に医療用ウィッグの販売に本格参入し、2004年7月にはスヴェンソン初の女性専用店舗として「銀座サロン」（現銀座鳩居堂ビル）をオープン。

【髪周りのご要望が叶うトータルヘアケアサービス】

スヴェンソンは、ファッションウィッグのみならず頭皮頭髪ケアサービスやケア用品など、幅広く商品やサービスの提供を行っております。店舗では国家資格を保有したスタッフが丁寧にご対応いたします。

https://ladys.svenson.co.jp/price/care/

【スヴェンソンのがん患者様への取り組みについて】

当社では医療用ウィッグも取り扱っており、ウィッグを通じて患者様やご家族の不安・悩みを知ることで、治療で必要となる様々なモノ・コトの提供に取り組んできました。

●モノの提供

ウィッグをはじめとするがん患者様向けの脱毛ケア商品の実店舗（サロン）販売だけでなく、爪や皮膚にあらわれる副作用をカバーする外見ケアアイテム、下着や入浴着など、治療中の生活で必要とされる商品を幅広く集めた通販事業「PreSta（プレスタ）」を展開。全国の病院にカタログを設置し、多くの患者様にパンフレットをお手に取っていただけるように活動しております。

PreSta（プレスタ）：https://ladys-store.svenson.co.jp/

●医療従事者専用のアピアランスケア総合情報サイト「アピプラ」

会員登録された医療従事者の方だけが見ることのできるアピアランスケア総合情報サイトとして、外見ケアを中心とした患者様のQOLを高める情報を提供しています。医療現場で患者様への外見ケア情報としてお役立てできる様々なコンテンツを取り揃えております。

アピプラ：https://ladys.svenson.co.jp/medical/

■企業概要

社 名：株式会社スヴェンソン

住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階 私書箱510号

創 業：1984年2月3日

代 表 者 ：代表取締役社長CEO 児玉義則

事業内容：男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス。

女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス。ヘアケア商品の販売。