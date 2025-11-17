楽天証券主催「新春フォーラム2026」開催のお知らせ

楽天証券株式会社

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2026年1月31日（土）午前10時より、楽天証券主催「新春フォーラム2026」を開催することをお知らせします。本セミナーは、3,000名のお客様を無料でご招待する会場での開催に加え、YouTubeでのライブ配信もおこなう、ハイブリッドセミナーの形式で開催します。また、会場では、楽天証券の口座をお持ちでない方でも、申込不要で参加できるイベントも開催予定です。

楽天証券主催「新春フォーラム2026」では、「インフレ×株高時代の投資の羅針盤（コンパス）」をテーマに、すでに投資に慣れ親しんでいる方から、まだ資産形成を始めていない方まで、幅広いお客様が自分らしい資産づくりの羅針盤（コンパス）を見つけていただける機会を提供します。本イベントでは、「1ch NorthStage マーケット」と「2ch SouthStage 資産づくり」をテーマにした2つのプログラムを同時開催し、多様化するお客様それぞれの目的に沿った内容をお届けします。「1ch NorthStage マーケット」では、慶応義塾大学名誉教授の竹中 平蔵氏やホリコ・キャピタル・マネジメントLLCプレジデント&CEOの堀古 英司氏、著名トレーダーのテスタ氏、タレントのカズレーザー氏、経済ジャーナリストの後藤 達也氏をはじめとする豪華講師陣をお招きし、2026年日米経済の見通しやマーケットの変動へのそなえ方、銘柄の見つけ方などについて講演いただきます。また、「2ch SouthStage 資産づくり」では、証券アナリストの森永 康平氏やお笑い芸人のネコニスズなどのスペシャルゲストによる、インフレにおける投資方法についてのトークセッションをお届けします。

会場では、各プログラムでの講演のほか、楽天証券の社員にサービスやツールについて直接、質問可能なブースもあり、資産づくりに関する不安や疑問を解決できる機会を提供します。さらに、楽天証券の口座をお持ちでない方でも、申込不要で参加可能なイベントも同時に開催を予定しています。参加費は無料で、楽天証券の口座をお持ちのお客様はどなたでも、会場への申込・参加可能です。また、東京での会場参加が叶わないお客様でもご視聴可能なYouTubeでの同時ライブ配信もおこないます。

2025年は、急激な円安・物価高が続き、10月には高市新内閣が発足するなど生活を取巻く環境が大きく変動する中、2025年10月27日（月）には、日経平均株価が史上初の5万円台に到達するなど、歴史的な上昇相場により、株式投資への興味・関心が高まりつつあります。このような環境下、楽天証券は、大変多くのお客様に活用いただき、2025年11月に、国内証券会社単体（開示情報ベース）で最多（※）の証券総合口座数、1,300万口座を突破しました。お客様増加にともない、多様化するお客様のお金・投資に関する課題を解決するべく、楽天証券ならではの各種商品・サービスの提供に加え、お客様の「これが知りたい」が解決できる情報を、オンライン・オフラインを通じて提供しています。

楽天証券は、2026年も、「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、資産づくりのはじめやすさに加えて、個人のお金や投資に対する不安を軽減し、これまで以上に自分らしく豊かな人生を歩んでいけるようにサポートするため、楽天証券のお客様一人ひとりに適した投資や資産づくりに役立つ情報などを提供してまいります。

- 「楽天証券主催「新春フォーラム2026」 開催概要」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/680_1_ff8ab52a106ad73f791fe08d253d16f2.jpg?v=202511180426 ]

- 「1ch NorthStage マーケット」 内容および出演者（予定）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/680_2_45990977ac649c308bc84fb2701ad34b.jpg?v=202511180426 ]

- 「2ch SouthStage 資産づくり」 内容および出演者（予定）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/680_3_c9abf1be28db4b0f8c0c38b0a3ca4f8b.jpg?v=202511180426 ]

（注）出演者およびタイムテーブルは予定であり、事前の予告なく変更になる可能性があります。

あらかじめご了承ください。

※：各社ウェブサイト上での開示情報により、楽天証券にて集計。SBI証券は単独口座数非開示のため2021年3月末時点の口座数、野村證券および大和証券は残あり顧客口座数、SMBC日興証券は総合口座数（2025年11月17日、楽天証券調べ）

