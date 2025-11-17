コスメオタク編集者が本気で立ち上げた 宝島社発 ビューティブランドBRILMY(ブリルミー）公式ECサイトをオープン！

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）が展開するビューティブランド「BRILMY（ブリルミー）」の公式ECサイト「BRILMY ONLINE STORE」を、2025年11月17日（月）に開設いたしました。

※日本ABC協会 雑誌発行社レポート2024下半期（7～12月）より

「ブリルミー」は、コスメオタクでズボラな宝島社の編集者・出口花夏（でぐち・はるか）が立ち上げたビューティブランドです。ざっくりものを入れてもきれいに収納できるポーチや、ハローキティとコラボレーションをしたサッとお直しができる ミラー付きストラップなど、ズボラな人でも使いやすいアイテムが人気を集めています。

このたび、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」とは独立して「 BRILMY ONLINE STORE」をオープンしました。開設1週間限定で１０％オフクーポンを配信するほか、今後は会員限定のノベルティやクーポンなど、楽しいイベントを考案中です。この機会にぜひチェックしてください。

2025年11月17日～11月24日の８日間、サイトにて10％オフクーポンを配布！

コラボ商品は対象外です。あらかじめご了承ください

BRILMY ブランドディレクター 出口花夏（でぐち・はるか）コメント

待望のオンラインストアがオープンしました！ 限定商品や会員様に楽しんでいただける企画を考えています♪ 初の値引きもしますので、ぜひ一度見に来ていただけましたらうれしいです！

▼「BRILMY」公式ECサイトURL

https://brilmy.official.ec