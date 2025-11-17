TVアニメ「銀魂」新規描き起こしイラスト「万事屋の定春お手入れver.」グッズが発売！

narrative株式会社(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

「わたしだけの物語を、もっと楽しく、もっと豊かに。」をコンセプトに、複合事業を提供するnarrative株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小原 崇幹 以下narrative）は、TVアニメ「銀魂」新規描き起こしイラスト「万事屋の定春お手入れver.」グッズの予約受付開始いたしました。

■商品概要

TVアニメ「銀魂」の新規描き起こしイラストを使用した「アクリルキーホルダー」や「缶バッジ」に加え、撥水加工と消臭対応した「三角マナーおさんぽポーチ」など、5種類の新作グッズが登場！

■取扱い店舗

アニメギフトラボ

https://anime-giftlab.jp/categories/gintama/products

MEDICAT/MEDIDOG（リフレクターバンド・三角マナーおさんぽポーチのみ）

https://www.rakuten.co.jp/medicat-shop/

ほか、

アニメ専門店・量販店・ペットグッズ取扱店等、随時取り扱い店拡大中。

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス ※画像はイメージです、実物と異なる場合があります、あらかじめご了承ください。

■商品情報

描き起こしミニキャラクターイラストグッズ

・アクリルキーホルダー 全３種類 各 880円（税込）

・アクリルスタンド 全３種類 各 1,210円（税込）

・缶バッジ 全３種類 各440円（税込）

・リフレクターバンド 全１種類 1,639円（税込）

・三角マナーおさんぽポーチ 全1種類 1,996円（税込）

◆TVアニメ『銀魂』とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒット！

また、2025年10月より小説「３年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）の新作アニメもテレ東系列にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

「銀魂」20周年記念サイト：https://anime-gintama.com/

アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie

YouTube『銀魂チャンネル』： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

【お問い合わせ】

https://nrtv.co.jp/contact/

■会社概要

会社名：narrative株式会社

住所：東京都港区東麻布２－３２－７ ３F

設立：2022年2月1日

代表者：代表取締役社長 小原 崇幹

事業内容：マーケティング事業、HR事業、PR事業

URL：https://nrtv.co.jp/