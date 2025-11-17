「NEXUS Presents 高円宮牌フェンシングワールドカップ 2025」 北九州市で開催決定

写真拡大 (全3枚)

公益社団法人日本フェンシング協会





公益社団法人日本フェンシング協会は、国際フェンシング連盟（FIE）公認のワールドカップ大会　


「NEXUS Presents 高円宮牌フェンシングワールドカップ 2025」を 2025 年 12 月 5 日（金）～7 日（日）の 3 日間、北九州市・北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館）にて開催いたします。



【大会概要】


・大会名：NEXUS Presents 高円宮牌フェンシングワールドカップ 2025


・日程：2025 年 12 月 5 日（金）～7 日（日） ・会場：北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館） ・主催：公益社団法人日本フェンシング協会・共催：北九州市 ・公認：国際フェンシング連盟（FIE） ・観戦：無料


・大会 HP：https://prince-takamado.fencing-jpn.jp/



【コメント】


公益社団法人日本フェンシング協会 会長 千田健一


「パリ五輪での金メダルは、日本フェンシングの歴史に新しい 1 ページを刻みました。 その勢いを次世代につなげる舞台として、世界のトップ選手が集う北九州での開催を大変嬉しく思います。観戦を通じて、フェンシングの奥深さと楽しさを多くの方に感じていただければ幸いです。」



【今後の展開】


出場選手などを順次発表予定です。


大会の模様は協会公式 YouTube でのライブ配信を予定しています。



【お問い合わせ先】


公益社団法人 日本フェンシング協会


広報担当:前澤


E-mail：shuzai@fencing-jpn.jp


HP：https://fencing-jpn.jp