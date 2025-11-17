『U-NEXT BOXING.4』 追加カード発表！WBO世界フライ級オラスクアガの防衛戦と、元世界王者・ユーリ阿久井政悟の再起戦が実現！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、12月17日（月）に開催される「U-NEXT BOXING.4」を独占ライブ配信いたします。本大会は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

『U-NEXT BOXING.4』の新たな注目カードが決定。WBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs.桑原拓、そして元世界王者・ユーリ阿久井政悟の再起戦がラインナップに加わります。年末を飾るビッグイベントにさらに熱が加わります。

WBO世界フライ級タイトルマッチ

アンソニー・オラスクアガ（アメリカ） vs. 桑原 拓（大橋）

王者アンソニー・オラスクアガは、3月に行われた『U-NEXT BOXING.2』で京口紘人選手の挑戦を退け、現在3度の防衛を誇る強打の王者。対する挑戦者・桑原拓は、WBO同級4位にランクイン。スピードとテクニックを武器に「スピードスター」の異名を持つ桑原が、2度目の世界タイトル挑戦に挑みます。

ユーリ阿久井政悟 再起戦

3月の『U-NEXT BOXING.2』で行われたWBC・WBA世界フライ級王座統一戦において、寺地拳四朗選手との激闘の末に惜しくも敗れたユーリ阿久井政悟。 あれから約9か月再び世界を目指す復活ロードの初戦が、いよいよ開幕。 阿久井の再起に注目が集まります。

対戦相手は決定次第発表いたします。

見逃せない豪華カードが揃う『U-NEXT BOXING.4』、熱き戦いをぜひご覧ください。

『U-NEXT BOXING.4』

【ライブ配信】2025年12月17日(水) 全試合配信予定

※試合開始時間、ライブ配信開始時間は後日お知らせします

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000011120

【見逃し配信】配信準備完了次第~2026年1月16日(金)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【会場】両国国技館

対戦カード

メインイベント

WBA世界バンタム級 タイトルマッチ

正規王者 堤聖也(角海老) vs. 暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)

セミファイナル

WBA・WBO世界ライトフライ級統一戦

WBA王者 高見亨介(帝拳) vs. WBO王者 レネ・サンティアゴ(プエルトリコ)

WBO世界フライ級タイトルマッチ

王者アンソニー・オラスクアガ (アメリカ) vs. 桑原 拓(大橋)

フライ級 8回戦

ユーリ阿久井政悟 再起戦

ほかカードあり

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。