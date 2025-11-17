野村AM、「野村アセットマネジメント資産運用研究所」サイトを開設

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長：小池広靖、以下「当社」）は、このたび資産運用に関する調査・研究の成果を発信する「野村アセットマネジメント資産運用研究所」サイト（以下「当サイト」）を開設しました。

野村アセットマネジメント資産運用研究所は当社内の部署として2020年に設立され、資産運用領域専門のシンクタンク機能を担います。当サイトでは、20年以上もの調査歴を誇るInvestor Insights（意識調査）をはじめ、レポートや統計、データ、出版物情報を掲載しています。当社が設立以来60年以上にわたり蓄積してきた資産運用に関する知識や経験、グローバルなネットワークを活用し、インベストメント・チェーンに関わる各主体が直面する課題解決に資する調査・研究成果を提供しています。

日本政府が「資産運用立国実現プラン」を掲げ、資産運用業の高度化が求められる中、今後も当社は、野村アセットマネジメント資産運用研究所による、資産運用における課題の一歩先を見据えた調査・研究を通じて、日本および世界の資産運用業の健全な発展に貢献していきます。



URL:https://www.nomura-am.co.jp/amrc/ (https://www.nomura-am.co.jp/amrc/)

以 上



当社について

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/nomura_am_jp