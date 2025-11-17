日本最大級の中高生向けアプリ開発コンテスト「第15回アプリ甲子園」優勝者決定！

ライフイズテック株式会社

アプリ甲子園実行委員会は、全国の中高生を対象にしたスマートフォン向けアプリ開発コンテスト「第15回アプリ甲子園」の決勝大会を11月16日（日）に開催しました。

『企画力×技術力』をもとにした厳正なる審査の結果、「第15回アプリ甲子園」一般開発部門の優勝は、宮崎航大さんによる、紙の建物模型制作を直感的・効率的に自動化するWeb CADアプリ「Paper CAD」、AI開発部門の優勝は、南大地さんによる、タブレット向けの数学学習アシスタントAIアプリ「Mathmosis」に決定しました。

「Paper CAD」は、3Dで設計した建物を自動で2D展開図に変換し、熟練技術が必要だった展開図設計を誰でも簡単に行えます。初心者から経験者まで、模型制作を「苦しい試練」から「ワクワクする創造」へと変えられるアプリです。

「Mathmosis」は、問題集を撮影・取り込み、スタイラスペンで解答。AIが質問対応や採点、苦手分析、復習問題とアドバイスを自動生成。AIと学ぶことで、数学の難問も自力で解けるようになるアプリです。

また、一般開発部門準優勝は、吉田香音さんによるAI診断やARで最適な里親探しをサポートする、保護犬猫マッチングアプリ「わんにゃんマッチ」と、室山結子さんによる日常の風景を特別な写真として記録し、自分だけのカレンダーを作れるアプリ「monoful」、AI開発部門準優勝は西島賢太朗さん、冨山翔太さんによる、Graph×LLMで対話を通じて知識を芋づる式に辿れる知識発見・共有ツール「InfoNode」が受賞しました。

11月16日（日）に開催した決勝大会では、二次予選を勝ち抜いたファイナリスト12組が公開プレゼンテーションを行い、様々な分野で活躍する審査員がアプリの企画力を審査。端末上で実際にアプリを操作したり、ソースコードを確認しながら実装力を採点し、優秀な作品を選出しました。

加えて、協賛企業からの課題を受け、テクノロジーの力を使って解決できるアイデアを企画書形式で募集する「アイデア部門」の表彰式も行いました。また、幕間企画として、ファイナリストたちの開発秘話や、アイデア部門で提出された作品を深掘りました。

例年にも増してレベルが高かった本年は、一般部門でもLLMを活用したアプリが多数登場しました。身近な課題に向き合う個人の情熱や、ユニークな着眼点をもとにした作品が多く、AI時代に中高生が生み出す新たな価値を実感する大会となりました。

当日の模様はYouTubeライブ配信のアーカイブ動画でご覧いただけます。

【YouTubeライブ配信 アーカイブ動画URL】

「アプリ甲子園」 について

「アプリ甲子園」は、次世代を担う若手クリエーターの発掘と健全な育成支援を目的として、2011年より開催している日本最大級の中高生向けのアプリ・サービス開発コンテストです。「試そう。今の自分も技術も、アイデアも。」をテーマに、全国の中高生が開発したスマートフォン向けアプリ・Webアプリを広く募集し、企画力と技術力の観点から優秀な作品を選出・表彰します。全国の中高生が開発したアプリを広く募集し、企画力と技術力を競う「一般開発部門」、AIをコア機能とした企画・技術力を競う「AI開発部門」に加え、協賛企業から提示された課題をテクノロジーの力で解決するための、イノベーティブなアイデアを企画・提案する「アイデア部門」の3部門で審査が行われました。

また、今回は26の企業や団体の皆さまから協賛・特別協賛としてご支援をいただき、一層大会を盛り上げることができました。これからも大会への共感の輪を拡大し、次世代イノベーター人材育成に貢献してまいります。

第15回アプリ甲子園 受賞者・作品一覧

■一般開発部門

【優勝】

『Paper CAD（ペーパーキャド）』宮崎航大（高校2年生）

紙の建物模型制作を直感的かつ効率的に自動化するWeb CADアプリです。3Dで設計した建物を自動で2D展開図に変換し、従来、熟練技術が必要だった展開図設計を誰でも簡単に行えます。初心者から経験者まで、誰もが挫折することなく、模型制作を「苦しい試練」から「ワクワクする創造」へと変えられます。

【準優勝】

『わんにゃんマッチ（ワンニャンマッチ）』吉田香音（高校2年生）

AI診断やAR機能を活用し、最適な里親探しをサポートする保護犬猫のマッチングアプリです。ミスマッチによる飼育放棄や殺処分という社会課題に対し、ペットの個性や飼い主の環境を詳細に把握することで、双方にとって幸せな出会いを創出します。

『monoful（モノフル）』室山結子（高校2年生）

日常の風景を特別な写真として記録し、自分だけのカレンダーを作れるアプリです。写真の中の特定の色だけが鮮やかになり、他の色はモノクロになる機能を通じて、自分だけのカレンダーをつくることができます。色を探しに行くことでいつもの景色を見る目が変わり、一つの思い出として記録することができます。

■AI開発部門

【優勝】

『Mathmosis（マースモシス）』 南大地（高等専門学校2年生）

タブレット向けの数学学習アシスタントAIアプリです。問題集を撮影して取り込み、スタイラスペンで解答しながらAIに質問や採点を依頼できます。AIが苦手を分析し、自動で復習問題やアドバイスを生成。一人では解きづらい数学の問題も、AIと一緒に学ぶことで自力で解けるようになることを目指します。

【準優勝】

『InfoNode（インフォノード）』 西島賢太朗（高校1年生）、冨山翔太（高校2年生）

Graph×LLMを中核に、対話で選んだノードやカテゴリを文脈としてAIに渡し、知識を芋蔓式に辿れる知識発見・共有ツールです。ノートやチャット、資料を自動で関連付けて可視化し、ユーザーとAIが同じ情報空間を参照しながら思考・創造を進められます。知識が自律的に循環・成長し、研究・開発・学習を加速します。

【技術賞】

『Paper CAD（ペーパーキャド）』宮崎航大（高校2年生）

【協賛企業賞】

Cygames 賞

『Paper CAD（ペーパーキャド）』宮崎航大（高校2年生）

江崎グリコ賞

『Neureka!（ニューレカ！）』大平直輝（中学3年生）

教科書やノートの写真をアップロードするだけで、AIがポッドキャストやフラッシュカードを自動生成し、学習の基本となる「理解」を効率化するアプリです。ギャル先生と真面目な生徒の対話形式のポッドキャストで、難しい内容も耳から簡単に理解できます。

マイナビ賞

『Bellmy（ベルミー）』菊地桃々（高校3年生）

1990年代に流行したポケベルをスマートフォンで体験できるアプリです。デジタル化が進む現代であえて不便さを楽しむことで、ポケベルを知らない若い世代には新鮮な体験を、当時を知る世代には懐かしい体験を提供します。世代を超えて、それぞれの感覚で平成レトロを楽しむ機会を作ります。

■アイデア部門

【江崎グリコ賞】

『Memory with My Seventeen（メモリーウィズマイセブンティーン）』

佐々木 真凛（中学3年生）

セブンティーンアイスのモチーフで世界に一つだけのキャラクターを作り、写真を撮影。思い出として発信、保存をしてもらうアイデア

【マイナビ賞】

『NeuRecorder（ニューレコーダー）』大平 直輝（中学3年生）

スマホやPC、ウェアラブルなど人生のあらゆる側面を自動記録・AI分析し、客観的な振り返りを促すアイデア

【丸井グループ賞】

『G-push（ジープッシュ）』岡村 一磨（高校2年生）

ファンの遊休GPUで公式コンテンツ制作を支援。貢献度で特別報酬を得る、応援と創造を融合したプラットフォームアイデア

決勝大会概要

開催日時：2025年11月16日（日） 12:45～17:45

実施会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールA

主 催：株式会社丸井グループ、ライフイズテック株式会社

総合司会：田村誉主在 氏 MC TAKA 氏

開発部門審査員：

〇審査員長 パノラマティクス主宰 / クリエイティブディレクター 齋藤 精一 氏

〇審査員

慶應義塾大学環境情報学部 教授 / 博士(政策・メディア) 中澤 仁 氏

タレント / エンジニア 池澤 あやか 氏

WillBooster株式会社代表取締役社長 / 東京通信大学 准教授 / 早稲田大学 研究院客員准教授 / 国立情報学研究所 特任研究員 坂本 一憲 氏

株式会社サイバーエージェント AIドリブン推進室マネージャー 神谷 優 氏

〇技術審査員

株式会社イエソド 代表取締役 / ファーストライト・キャピタル株式会社 テクノロジーパートナー 竹内 秀行 氏

■スポンサー一覧（敬称略・順不同）

【プラチナ】株式会社Cygames / 江崎グリコ株式会社 / 株式会社マイナビ

【ゴールド】株式会社キーマネジメントソリューションズ / TIS株式会社 / 株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ / 株式会社アシスト / 日本ヒューレット・パッカード合同会社 / GMO NIKKO株式会社 / 大日本印刷株式会社 / 株式会社デジタルガレージ / TOPPANエッジ株式会社

【シルバー】丸紅情報システムズ株式会社/株式会社ヴィンクス / 株式会社アイティフォー / 住友林業株式会社 / 株式会社ジンテック / 株式会社エイチ・エル・シー / 戸田建設株式会社 / バルテス・ホールディングス株式会社 / 株式会社ピーエスシー / 株式会社AIT / 株式会社PFU / GMOフィナンシャルゲート株式会社 / 大和証券株式会社 / 株式会社三菱UFJ銀行

主催

アプリ甲子園実行委員会（株式会社丸井グループ、ライフイズテック株式会社）