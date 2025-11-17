Swarovski、シャンゼリゼ通りイルミネーションのエクスクルーシブスポンサーに

スワロフスキー・ジャパン株式会社

ブランド創業130年の喜びを祝し、Swarovskiはパリで最も有名な大通りを彩るシャンゼリゼ通りイルミネーションのスポンサーを独占的に務めます。

Swarovskiがスポンサーとなった2025年パリ・シャンゼリゼ通りのイルミネーション

パリ市およびシャンゼリゼ委員会とのパートナーシップにより、イルミネーションは2025年11月16日から2026年1月4日まで点灯。オープニングセレモニーには、フランスを代表する女優でイルミネーションのゴッドマザーであるレア・セドゥと、フランス系カナダ人シンガーソングライターのシャルロット・カルダンが出席し、星空の下で魅惑的なパフォーマンスを披露しました。

Swarovskiのジュエリーを身につけパフォーマンスをするシャルロット・カルダン

世界で最もエレガントな大通りのひとつをさらに輝かせるシャンゼリゼ通りイルミネーションは、毎年パリのホリデーシーズンを象徴するイベントであり、世界中から訪れる人々を魅了します。今年はSwarovskiがエクスクルーシブスポンサーとして光のインスタレーションを提供し、フェスティブシーズンを通じて美と輝きを届けます。

1895年以来、熟練した光の匠として知られるSwarovskiは、130年にわたり光の都であるパリと深い絆を築いてきました。創業者ダニエル・スワロフスキーが世界初の電動クリスタルカッティングマシンを発明した後、1900年のパリ万国博覧会でその先見性を披露。以来、パリのファッションハウスにクリスタルを供給し、Swarovskiとパリ、そしてファッション業界との関係は今日まで続いています。

Swarovskiとパリ市は、芸術性、革新性、光を通じた喜びへの情熱を共有するだけでなく、フランスの文化的・創造的な発展を支援する使命も担っています。両者はANDAMファッションアワードで新進デザイナーを支援し、Swarovskiクリスタルは毎シーズン、パリ・ファッションウィークでトップデザイナーのルックを輝かせています。

イルミネーションに加え、Swarovskiの光の技はパリ各地で見ることができます。シャンゼリゼ通りのロン・ポワン噴水では、Swarovskiのクリスタルチェーンが回転し、繊細な光のダンスを演出。さらにパリ郊外のヴェルサイユ宮殿では、Swarovskiの専門家が豪華なバロック様式のシャンデリアを修復し、LEDキャンドルライトを設置してその輝きを一層高めました。

Swarovskiの130周年とシャンゼリゼ通りイルミネーションを記念し、パリの凱旋門近くにポップアップストアがオープンします。

SwarovskiポップアップストアSwarovskiポップアップストア店内

Swarovskiポップアップストア

場所：1 Place Charles de Gaulle, 75008 Paris

期間：2025年11月16日～12月26日

この空間は、メゾンのシグネチャーであるオクタゴンにインスパイアされ、ジュエリーやホームデコレーションを展示。クリエイティブディレクターであるジョバンナ・エンゲルバートによる「The Vienna Collection」をはじめ、130年のサヴォアフェール、優雅さ、そしてエッジを効かせたデザインを体現するアイテムが揃います。ギフト＆パーソナライゼーションステーションでは、クリスタル文字でギフトボックスをカスタマイズ可能。クリア・クリスタルで精巧にカットされたエッフェル塔のオブジェや、エレガントなシルバートーンのハードウェアとエッフェル塔チャームをあしらったペンにも注目です。

Swarovskiについて

1895年から続く光の魔術師

Swarovskiは、非の打ちどころのない品質とクラフツマンシップで、手に取る人に喜びをもたらし、それぞれの個性を讃える美しい製品を生み出しています。

1895年にオーストリアで設立されたSwarovskiは、世界最高級のクリスタルやSwarovski Created Diamonds、ジルコニア、ジュエリー、アクセサリー、ホームデコレーション、自動車用のクリスタル・デコレーションのデザイン、製造、販売を行っています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは世界 140 以上の国と地域で展開し、2,300 のSwarovski ストアと厳選されたマルチブランド・パートナー、そして18,600 人の従業員を擁しています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは、姉妹会社であるSwarovski Optik（光学機器）、Tyrolit（研磨剤）とともにSwarovskiグループを形成しています。人々と地球との責任ある関係に寄与することは、Swarovskiが継承してきた伝統です。今日、このレガシーはバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ施策に根ざした循環型イノベーションに重点を置き、多様性、インクルージョン、自己表現を支持しています。Swarovski財団の慈善活動においては、環境と社会にプラスの影響をもたらす慈善団体を支援しています。