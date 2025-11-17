¡Ú¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Û»ëÎÏ¶ºÀµÍÑ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2³ä¼å¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ICL¡Ê´ãÆâ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ë¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï4³ä¼å¤Ç¡¢ÈóÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤è¤êÈæÎ¨¹â¤¤
¢£»ëÎÏ¶ºÀµÍÑ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2³ä¼å¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÇÈæÎ¨¹â¤¤¡£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÃåÍÑ»þ¤ËÀ¸¤¸¤¿ÉÔ²÷´¶¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ö°ÛÊª´¶¡×¤¬»ÈÍÑ¼Ô¤Î3³ä¶¯¡¢ÌÜ¤Î¡Ö´¥Áç¡×¡ÖÈè¤ì¡×¡Ö¤«¤¹¤ß¡×¤¬³Æ20%Âæ
¢£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ICL¡Ê´ãÆâ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ë¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï4³ä¼å¤Ç¡¢ÈóÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤è¤êÈæÎ¨¹â¤¤
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â°æÏÂµ×¡Ë¤Ï¡¢7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2025Ç¯10·î1Æü～7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÎÏ¶ºÀµÍÑ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤äÃåÍÑ»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ICL¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·
»ëÎÏ¶ºÀµÍÑ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2³ä¼å¤Ç¤¹¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢½÷À10¡¦20Âå¤Ç¤Ï5³ä¶¯¡¢½÷À30Âå¤ÇÌó45¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ10¡¦20Âå¤Ç¤Ï3³ä¶¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥¬¥Í¤À¤±¡×¤Ï¹âÇ¯ÂåÁØ¤Ç¹â¤¯¡¢Ç¯Âåº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ºÇ¤â¤è¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¥¿¥¤¥×
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑ¼Ô¤¬¡¢ºÇ¤â¤è¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡§1Æü»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤¬44.5¡ó¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡§2½µ´Ö¤Þ¤¿¤Ï1¥ö·î¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¡×¤¬26.5¡ó¡¢¡Ö¥Ïー¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡×¤¬22.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¡×¤¬»ÈÍÑ¼Ô¤Î39.7¡ó¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÀìÌçÅ¹¡§´ã²ÊÊ»Àß¡×¤¬35.6¡ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¡×¤Ï²áµîÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¡¢¤Þ¤¿¡¢½÷À¼ãÇ¯ÁØ¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÃåÍÑ»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¡¦¥È¥é¥Ö¥ë
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÃåÍÑ»þ¤ËÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï7³ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö°ÛÊª´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤¬30.7¡ó¡¢¡ÖÌÜ¤¬´¥Áç¤¹¤ë¡×¡ÖÌÜ¤ÎÈè¤ì¡×¡ÖÌÜ¤¬¤«¤¹¤à¡¢¤Ü¤ä¤±¤ë¡×¤¬³Æ20¡óÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤¬´¥Áç¤¹¤ë¡×¤ÏÃË½÷º¹¤¬Âç¤¤¯¡¢½÷À¤Ç¤Ï1°Ì¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À30～40Âå¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜ¤ÎÄË¤ß¡×¤Ï¡¢10¡¦20Âå¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
5. ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥ì¥ó¥º¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¤¬36.8¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÁõÍÑ¤Ë¤è¤ëÌÜ¤Î´¥Áç¤äÈè¤ì¡¢ÌÜ¤Ø¤ÎÉéÃ´¡×¤¬25.5¡ó¡¢¡ÖÁõÃå¤ä¼è¤ê³°¤·¤¬ÌÌÅÝ¡×¡ÖÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¡Ö´ã²Ê¤Ç¤Î½èÊý¤ä¡¢Äê´üÅª¤Ê¼õ¿Ç¤¬ÌÌÅÝ¡×¤¬2³äÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6. ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÁªÄê»þ¤Î½Å»ëÅÀ
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÁªÄê»þ¤Î½Å»ëÅÀ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¡ÖÁõÃå´¶¡×¤¬»ÈÍÑ¼Ô¤Î³Æ40%Âæ¡¢¡Ö¥áー¥«ー¡¢¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬36.7¡ó¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ù¡Ø¥á¥Ë¥³¥ó¡Ù¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡Ö¥áー¥«ー¡¢¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡¢¡ØÆüËÜ¥¢¥ë¥³¥ó¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡ÖÁõÃå´¶¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7. ICL¡Ê´ãÆâ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ë¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Þ¤¿¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢ICL¡Ê´ãÆâ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ë¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤äÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó16¡ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤È4³ä¼å¤Ç¡¢ÈóÍøÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤è¤êÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ°Õ¸þ¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¯¡¢10¡¦20Âå¤Ç¤Ï4³ä¼å¡¢30～40Âå¤Ç¤Ï³Æ3³ä¼å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ã ²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È ¡ä¡ä
¡ù¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¹ØÆþ»þ¤ÎÉÔËþÅÀ¡ÊÁ´586·ï¡Ë
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ä
