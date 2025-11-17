タイムアウトジャパンを運営するORIGINAL Inc.、博報堂と協業し、日本の文化を発信し体験価値を創出する「JAPAN by Time Out」を始動

オリジナル株式会社

タイムアウトジャパンを運営するORIGINAL Inc.（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：伏谷博之 以下 ORIGINAL Inc.）は、株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司 以下 博報堂）とともに、日本の文化を発信し体験価値を創出する事業「JAPAN by Time Out」を始動しましたので、お知らせいたします。

近年、旅の目的は、観光地やSNS映えスポット巡りだけでなく、「その土地での過ごし方」や「現地の暮らしを知ること」にも注目が集まっており、日本国内においても、本物の日本文化や、地域に根差した日常的な体験価値へのニーズが高まっています。

ORIGINAL Inc.と博報堂は、こうした新たな体験を求める生活者のニーズに対応するため、このたび「JAPAN by Time Out」を始動しました。ORIGINAL Inc.のタイムアウトジャパン運営を通じて得た、グローバルでありながらも地域に根ざしたシティガイド制作での知見・編集力と、博報堂の生活者発想を起点としたクリエイティビティや全国に地域拠点を持つネットワーク力を掛け合わせ、日本の文化を多様な接点で発信し、新たな都市体験の創出と価値向上を目指します。

具体的には、タブロイドマガジン『Time Out Japan Magazine』や、食を中心にアート、音楽等の文化体験を提供する「タイムアウトマーケット大阪」での企画展開など、日本独自の文化の魅力を発信する活動に取り組んでいきます。また、本事業の推進に向けては、両社の強みを活かしたクリエイティブチームを組成します。

今後は、博報堂の地域のグループ会社や地方自治体とも連携しながら、メディア、SNS、IP連携、コミュニティなどを通じて、日本各地での体験価値を高めるためのコンテンツ開発・グローバルプロモーション展開を推進してまいります。

【参考情報】

■タブロイドマガジン『Time Out Japan Magazine』について

2025年10月31日創刊。旅と日常のあいだにある“新しい視点”を描き出し、都市と地域、日本と世界を軽やかに結ぶライフスタイルマガジンです。旅、食、まち、アート、そして人。今を生きる感性を刺激するストーリーをお届けします。

英語版 Art Direction: Steve Nakamura日本語版 Art Direction: Steve Nakamura

「Time Out Japan Magazine」概要

発行頻度：隔月発行

発行形態：プリント版およびデジタル版（日本語版(https://issuu.com/timeoutjp/docs/time_out_october_2025_japanese)、英語版(https://issuu.com/timeoutjp/docs/time_out_october_2025_english)）

価格：無料

言語：日本語、英語

配布場所：タイムアウトマーケット大阪に専用ラックを設置。その他全国の空港、ホテル、観光案内所。

タイムアウトについて

タイムアウトは、1968年にロンドンで創刊されたシティガイド。ローカルエキスパートが編集するガイド手法が支持を集め、現在は、333都市、59カ国、14言語に展開している。地域密着のガイドでありながらグローバルブランドというユニークな立ち位置となっている。

タイムアウトマーケットについて

2014年にポルトガル、リスボン市の築150年の公共市場をリノベーションし、フードとカルチャーの融合した巨大なフードマーケット、『タイムアウトマーケット』をオープン。2019年には年間約430万人が訪れるなど、観光都市リスボンの#1デスティネーションとなった。同年、『Best the city under one roof』のコンセプトを掲げ、マイアミ・シカゴ・モントリオール・ブルックリン・ボストンの5都市にタイムアウトマーケットをオープン。2021年4月に中東エリア初のタイムアウトマーケットをドバイにオープンし、2025年3月には、アジア初出店となるフードマーケット『タイムアウトマーケット大阪』が開業し、連日人気を博している。

タイムアウト東京について

タイムアウト東京は、2009年より事業を開始し、日本語・英語のバイリンガル展開により、東京はもちろんのこと、日本各地の魅力を独自の切り口で取材し、国内外に向けて発信しています。ローカルとグローバルの視点を融合させたユニークな編集アプローチは、国内外の読者から高い支持を獲得しています。

https://www.timeout.com/tokyo

タイムアウト東京

<ウェブ>

日本語版

http://www.timeout.jp

英語版

https://www.timeout.com/tokyo



＜公式SNSアカウント＞

日本語版

Instagram：https://www.instagram.com/timeouttokyo_jp

LINE：https://line.me/R/ti/p/@422sdhzy

Twitter：https://x.com/TimeOutTokyoJP

Facebook：https://www.facebook.com/timeoutjp



英語版

Instagram：https://www.instagram.com/timeouttokyo_

Twitter：https://x.com/TimeOutTokyo

Facebook：https://www.facebook.com/timeouttokyo





