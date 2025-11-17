SpicyCompany、次世代防衛テックの研究・事業化を加速

株式会社Spicy Company

株式会社SpicyCompany（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮久）は、次世代防衛テクノロジー領域における独自研究の強化を目的として、人工プラズマ（Hot Plasma／人工フレア）技術と焦点型高出力レーダ（High-Power Focused Radar）を中心とした研究開発フェーズを開始したことをお知らせします。 今回の取り組みは、既存の通信インフラ開発にとどまらず、より高次の「防衛アプリケーション 」を見据えた技術取得および検証フェーズを含みます。国内外の研究パートナーとの連携により 、次世代レーダの基盤技術確立を目指します。

■ 研究開発の主軸

1. 人工プラズマ（Hot Plasma）技術

空間上に高密度プラズマを形成し、

- 探知妨害（ディストーション）- 光学・電波の屈折コントロール- 高熱を伴う防御幕の生成

など、既存の電波兵器とは異なる防衛用途の応用可能性を追求します。

2. 高出力・焦点型レーダ技術

狙点を絞り込む“フォーカス型”高出力レーダの研究を推進し、

- 長距離探知- 高精度追尾- 低可視化ターゲットの識別

などを目的とした基礎技術の確立を目指します。

■ 今後の展開

SpicyCompany は、防衛・セキュリティ分野における技術応用を視野に、研究成果の事業化モデル

を策定中です。今後は、試験機の開発・フィールドテストを段階的に進め、研究領域の拡充を図ります。

■ 会社概要

株式会社SpicyCompany

代表取締役：小宮 久（Hisashi KOMIYA）

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

TEL：0120-110-081 FAX：03-5422-1087

Email：contact@spcg.jp

Web：https://spcg.jp/

海外拠点：3拠点（米国・中東・アジア）