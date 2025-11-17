スイス独立系ブランド BREVA（ブレーヴァ）再始動後初のコレクション「Segreto di Lario（セグレート・ディ・ラリオ）」日本市場で今冬正式入荷・受注開始

オフィス麦野

＜新作「Segreto di Lario（セグレート・ディ・ラリオ）」がこの冬日本市場で展開＞

スイスの高級独立系時計ブランド BREVA（ブレーヴァ） は、ジュネーブで発表された新作「Segreto di Lario（セグレート・ディ・ラリオ）」を、オフィス麦野による日本市場でのブランド再構築プロジェクト開始に合わせ、今冬より正式に日本市場で展開いたします。

BREVAは2013年に世界初の「天気予報機械式時計」で鮮烈なデビューを果たし、その革新性と独立時計師らしい発想で知られるメゾンです。

＜パワーリザーブインジケーターとレトログラード秒針を備えた革新的なダイヤル構成＞

2025年のブランド再始動後、初のコレクションとして登場する「セグレート・ディ・ラリオ」は、イタリア・コモ湖の静謐な美をテーマに、伝統と現代性を融合させたモデルです。

18K 5N+ ローズゴールド製のクッション型ケース（直径41mm／厚さ11.10mm）は、エレガントでありながらスポーティな印象を併せ持ち、50メートル防水を実現しています。

6日間＋最終24時間を段階的に表示するダブルレトログラード式パワーリザーブインジケーターと、レトログラード秒針を備えた革新的なダイヤル構成が特徴です。

ムーブメントは、名匠 ジャン＝フランソワ・モジョン率いるクロノード社によってBREVA専用に開発された手巻きキャリバー。

デュアルバレル構造により7日間のパワーリザーブを確保し、精度と審美性を両立する高次の職人技を体現しています。

ケースやブリッジには、コート・ド・ジュネーブ、面取り、サテン、サンドブラストなど、オートオルロジュリーならではの伝統仕上げが施されています。

限定わずか25本のこのモデルは、世界中のコレクターが注目する希少な存在です。

---

Segreto di Lario（セグレート・ディ・ラリオ）モデル詳細

価格：1342万円（税込／予価）

REF：SDL_RG_BL

技術仕様

手巻きムーブメント（クロノード製C101ベース）

29石／3Hz／7日間パワーリザーブ／ダブルバレル構造

ケース：18K 5N+ ローズゴールド／41mm × 11.10mm／防水50m

機能：時・分、レトログラード秒針、二重パワーリザーブ表示（6日間＋最終24時間）

ストラップ：手縫いブルーアリゲーター（3サイズ展開）

限定25本

2025年冬 日本入荷予定

---

「Segreto di Lario」は、時計製造の伝統と現代の創造性が出会う場所です。

BREVAは再び“感性の機械”として、人々の心に時間の詩を刻んでいきます。

- Jean-François Mojon（ジャン＝フランソワ・モジョン）

＜オフィス麦野について＞

代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。

Contact:

Mugino & Co. 株式会社/ オフィス麦野

〒141-0021

東京都 品川区 上大崎 2-2-6

Tel : 03-5422-8087

Fax：03-5422-8756

E-mail:

info@officemugino.com

公式HP：https://www.officemugino.com/

※画像データ：

https://www.dropbox.com/scl/fo/1n05s5btrg48i3s8htobt/AHNHAX7VRdF6tuQ0zSvs2tQ?rlkey=y45gy71n3c5wxeyief62jlj7d&st=wkljd1j7&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/1n05s5btrg48i3s8htobt/AHNHAX7VRdF6tuQ0zSvs2tQ?rlkey=y45gy71n3c5wxeyief62jlj7d&st=wkljd1j7&dl=0)