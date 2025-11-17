ジュエリーの商品画像をアップするだけ。AIが“理想の着用画像”を自動生成――「AI JEWELRY MODEL」正式リリース。

EncodeRing株式会社

EncodeRing株式会社(所在地、東京都渋谷区、代表：角村 嘉信)は、人の画像とジュエリーの画像をアップロードするだけで、AIが人物を解析し、最適な角度・明るさ・光の反射を再現して、まるで本当に着けているような着用画像を自動生成する新サービス「AI JEWELRY MODEL（エーアイ・ジュエリーモデル）(https://ai-jewelry-model.com/)」 を正式リリースいたしました。

本サービスは、撮影やレタッチにかかる時間とコストを劇的に削減しながら、

ブランドの世界観を忠実に表現する新しいビジュアル制作手法を提供します。

人の画像を解析し、商品画像をもとに着用画像を生成

【AI JEWELRY MODELとは】

「AI JEWELRY MODEL(https://ai-jewelry-model.com/)」は、AIによる人物画像の解析と、画像合成技術を融合した、ジュエリー業界特化のAIビジュアル生成システムです。

アップロードされた人物画像から、AIが自動で顔のサイズや手の骨格などを分析し、など装着位置を特定。指や肌トーンを分析してジュエリーサイズを実寸スケールで調整。光源・反射・影を最適化して自然な仕上がりに補正も行い、わずか数秒で画像を生成します。

撮影現場でしか得られなかった“リアルな存在感”を、AIが瞬時に再現します。

1枚あたり約50円。撮影コストを大幅に削減

ジュエリーの着用画像の作成には、スタジオ費用、モデル費用、スタイリスト費用、ヘアメイク費用、カメラマン費用、レタッチ費用など、多くの費用が発生します。

当日の撮影で撮り忘れなどが発生すると、再度セッティングが必要になるなど、臨機応変な対応が難しい現実がありました。

生成AIを活用することで、それらの要素を全て削減し、より高い自由度で柔軟性の高いグラフィックを、スピーディに、かつ1枚あたり約50円で作成できるようになり、雪山や深夜の海辺といった物理的に距離があるロケ地での画像といった、従来の方法では難しい表現も行えるようになります。

【主な特徴】

💡 1. AIが人物を解析し、最適な角度・明るさで合成

人物画像のポーズや指の位置、光の方向をAIが自動解析。

リング・ネックレス・ブレスレットなど各アイテムに最適な角度で自然にフィットさせます。

2. 実寸スケールの再現性

ジュエリーのサイズ・厚み・形状をミリ単位で入力可能。

AIが人物画像上のスケールを自動換算し、現物と同じサイズ感で生成します。(画像生成後に調整可能)

🌤 3. 光・反射・金属質の自然な再現

高次画像処理によって、金属や宝石の反射、肌への映り込みまで忠実に再現。AIが撮影スタジオ並みの光源演出を自動生成します。

⚡ 4. 撮影不要、数秒で完成

モデル撮影・レタッチ・照明調整など、従来数日かかっていた工程をすべて自動化。

ジュエリー画像と人物画像をアップするだけで、SNS投稿・EC掲載が可能な高品質ビジュアルを生成します。

人物生成アプリと組み合わせて効果増大

EncodeRing株式会社で提供する、プロンプト不要で人物の画像が生成できるMODEN GEN(https://modelgen.fun/)でモデル画像を生成すれば、商品画像を着用させられる人物画像が生成し放題。

MODEL GEN(https://modelgen.fun/)で生成した人物画像にジュエリーやアクセサリーの商品画像を着用させることで、SNS等で活用できる画像を豊富に生成することが可能となります。

服装や髪型等をクリックするだけで豊富なバリエーションの人物画像が生成可能

料金プラン

無料 : 0円

スタンダード : 2,980円(月額)

プロフェッショナル : 9,800円(月額)

ビジネス : 19,800円(月額)

生成AIツールで創作活動をサポート

着用画像を自然に生成できるようになることで、これまでには撮影が難しかったロケ地での着用画像が生成できるようになり、表現の幅が広がります。

今後はこうしたツールの開発はもちろん、生成AIの導入支援等を積極的に展開し、クライアント様の創作活動をサポートしてまいります。

【サービスURL】

公式サイト：https://ai-jewelry-model.com/(https://ai-jewelry-model.com/)

【本件に関するお問い合わせ】

EncodeRing株式会社

WEB : https://en-code.jp/

お問い合わせ：お問い合わせフォーム(https://en-code.jp/contact/)