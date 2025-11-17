11月19日 核融合展示会で超小型シンクロトロンを活用した常温での新核融合方式を発表します。
【プレスリリース】
世界初の「超小型シンクロトロン型核融合炉」発表
― 超小型・低温・低コストで安全な次世代核融合発電 ―
発表会（核融合発電セミナー）
日時：2025年11月19日（水）11:30～12:00
会場：第13回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】
インテックス大阪C-2 核融合発電セミナー会場
________________________________________
世界初の新方式「非プラズマ型核融合」誕生
FUSION HARMONY株式会社（本社：滋賀県草津市、代表取締役社長：山田廣成）は、世界で初めて「電子蓄積リング」を用いた非プラズマ型核融合炉を発表いたします。
この新方式は、トカマク型やレーザー核融合のような超高温プラズマ閉じ込めを一切必要とせず、常温下での核融合反応を実現する、全く新しいエネルギー生成技術です。
________________________________________
従来技術を凌駕する5つの特長
1.プラズマ不要：超電導磁場や高温容器が不要で、安全かつ簡便な装置構成
2.小型・低コスト：直径1.2mの卓上サイズで、100平方メートル 規模の敷地に設置可能
3.高効率・高制御性：電子ビームによる精密なイオン制御が可能
4.室温動作：1億度の高温を要さず、通常環境下で動作
5.分散型エネルギー化：都市や工場単位での発電を実現し、脱集中型社会へ
________________________________________
技術の基盤：「MIRRORCLE（ミラクル）」電子蓄積リング
本技術の中核を担うのは、立命館大学名誉教授・山田廣成が開発した世界最小の電子蓄積リング「MIRRORCLE（ミラクル）」です。この装置は文部科学省COEプログラム採択技術として開発され、すでに高輝度X線源として国際的な評価を受けています。
・直径わずか1.2m
・20MW級の電子ビーム電流を生成可能
・特許技術「共鳴入射法」により高効率動作を実現
________________________________________
電子ビームによる「イオン蓄積型」核融合とは
従来のトカマク型は、電子とイオンが混在する「プラズマ」を圧縮します。
一方、Fusion Harmonyの方式では、電子ビームが真空中のイオンを閉じ込め、高密度環境を形成。これにより、電子を含まない純イオン反応を制御的に誘発することができます。
この「電子蓄積リング型核融合（Electron-Storage Ring Fusion）」は、核融合をより低温・高効率・安全に進める新たな道を開きます。
________________________________________
今後の展開
・第1段階：重水素トリチウムによる中性子発生実験
・第2段階：1MW級発電装置の実証
・最終目標：20MW級商用核融合炉の構築
________________________________________
代表コメント
「私たちのアプローチは“プラズマを閉じ込める”のではなく、“イオンを閉じ込める”という逆転の発想です。この技術によって、安全・小型・安価な核融合発電が、工場や地域単位でも実現可能になります。」
株式会社Fusion Harmony 代表取締役社長 山田廣成
________________________________________
会社概要
会社名FUSION HARMONY株式会社
所在地〒525-0012 滋賀県草津市穴村町576番地1
電話番号077-584-5513
代表取締役社長山田廣成（立命館大学名誉教授）
取締役大澤裕／山田礼子
事業内容電子蓄積リングを用いた核融合発電技術の開発
特許・論文国際特許出願（PCT）済／JJAP学術誌投稿済
________________________________________
本件に関するお問い合わせ
FUSION HARMONY株式会社
大澤 裕 osawa@fusionharmony.energy
山田廣成 hironari@fusionharmony.energy