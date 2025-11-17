インターブランドジャパン、LGBTQ＋に関する取り組み指標「PRIDE 指標 2025」 2年連続「シルバー」認定を獲得

株式会社インターブランドジャパン

日本最大級のブランディング会社である株式会社インターブランドジャパン（東京都中央区、代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO：ゴンザロ・ブルーホ）は、は、このたび、一般社団法人work with Pride が策定したLGBTQ＋の取り組みの評価指標「PRIDE指標 2025」において「シルバー」に認定されました。

https://workwithpride.jp/pride-i/

「PRIDE指標」は、LGBTQ+など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Pride が2016年に策定した日本で初めてとなるLGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。Policy（行動宣言）、Representation（当事者コミュニティ）、Inspiration（啓発活動）、Development（人事制度・プログラム）、Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。

【PRIDE指標】

１Policy（行動宣言）

２Representation（当事者コミュニティ）

３Inspiration（啓発活動）

４Development（人事制度・プログラム）

５Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）

■シルバー認定の背景

インターブランドジャパンは、ダイバーシティ＆インクルージョン（以下、D&I）の推進を経営方針の一つに掲げ、「一人ひとりの個性を活かすことこそ、最高品質のブランディングのご支援が可能にすることであり、社員の成長に直結することである」という考えのもと、多様な人材が活躍できる職場づくりに取り組んでいます。グローバルに展開する世界最大のブランディングコンサルティング企業として、国境や人種、個々の価値観を超えた形で認め合い、互いに尊重し合うことを重視し、全ての人が可能性を広げ、能力を最大限に発揮できる環境を目指しています。LGBTQ+も重要な多様性の一つとして理解と尊重を深め、すべての人にとって働きやすい職場の実現を図っています。

■インターブランドジャパンの主な取り組み

１Policy（行動宣言）

性的指向、性自認、性表現などの個性を受け入れて尊重し、誰もが安心して自分らしくいられるカルチャーの創造に積極的に取り組むことを明文化し、当社ウェブサイトにて掲載しています。

２Representation（当事者コミュニティ）

LGBTQ+相談を含むD&I推進に関する相談窓口を設置。また、LGBTQ＋を支援し行動する「アライ（ALLY）」であることを示すステッカーを作成し賛同する従業員に配布しています。

３Inspiration（啓発活動）

従業員を対象としたLGBTQ＋・SOGIに関する理解・啓発研修を実施しています。

４Development（人事制度・プログラム）

採用時エントリーシートの性別欄に配慮し、性別にとらわれない採用を実施。ジェンダーアイデンティティを理由とする通称名の使用も可能にしています。また、性別移行や戸籍変更の相談対応、各種お祝い金・社内手続きなど受け付けています。

５Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）

社外イベントへの従業員に向けた周知や意識喚起の発信を行っています。

■今後の取り組みにむけて

インターブランドジャパンは、今後も引き続き、人種、民族、ジェンダー・性的指向・性自認・性表現、障がいの有無、宗教、年齢、経歴、経験の違いなどに関わることなく、全ての人が働きやすく、働きがいを持てる職場づくりの実現を図り、多様な「個」から生まれる多様性の先にあるイノベーションの力を信じ、複雑に変容するこの世界で俊敏な対応力とイノベーションを創出する力に満ちた組織づくりを目指していきます。

今後も歩みを止めることなく、お客様と社会の課題解決に不可欠な存在となり続けるように成長していきます。

インターブランドについて

インターブランドは、1974年ロンドンでの設立以来約50年にわたり、常に世界をリードするブランディング専門会社として、戦略、クリエイティブ、テクノロジーの組み合わせにより、クライアントのブランドとビジネス双方の成長を促進する支援を行っています。

社会環境の不確実性が増す一方で、選択肢はかつてないほど豊富となりイノベーションのスピードが加速を続ける時代の中で、顧客の期待はビジネスよりも速く動き、価値観も変化し多様化しています。変化を続ける人々のインサイトの奥に潜む真理を探求し、その想いや期待するところをいち早く捉え、期待を超える体験を提供することを決断し、実践すること。インターブランドではこうした決断と実践のアクション（Iconic Moves(TM)️）が必要だと考えています。

インターブランドではISO（国際標準化機構）により世界で最初にブランドの金銭的価値測定における世界標準として認められた「Brand Valuation(TM)（ブランド価値評価）」をはじめとする先端的な分析手法を用いる戦略チームと、数多くの受賞歴と高い創造性を持つクリエイティブチーム、そしてブランドを社会に実装するエクスペリエンスアクティベーションチームが一つのチームとなり、クライアントの成長のパートナー（Growth Partner）として、ありたい姿から事業を捉え直し（Envision）、需要を創造し（Innovation）、ステークホルダーの行動変容を起こす（Transformation）ことを軸にプロジェクトを支援します。

インターブランドジャパンについて

インターブランドジャパンは、ロンドン、ニューヨークに次ぐ、インターブランド第3の拠点として、 1983年に東京で設立されました。日系企業、外資系企業、政府・官公庁など様々な組織・団体に対し、顧客との共創ワークショップなどを通じて経営に顧客視点を組み込む支援などを含め、グローバルの先進的なアプローチや知見を取り入れた、従来のブランドの枠を超えたブランディングサービスを提供しています。インターブランドジャパンについての詳しい情報はhttps://www.interbrandjapan.comをご覧ください。(https://www.interbrandjapan.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

