企業の出会いと共創を生む『ScrambleEgg交流会』、好評につき第3回・4回開催

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、運営するDX教育施設「Hero Egg」にて、企業同士の新たな出会いと共創を促す交流イベント 「ScrambleEgg交流会」 を開催いたします。

本イベントは、ランチを楽しみながら気軽に交流できる場として、業種や規模を超えた多様な企業がつながり、新しいビジネスの可能性を見出すことを目的としています。

【ScrambleEgg交流会 概要】

「ScrambleEgg交流会」では、ランチを楽しみながらリラックスした雰囲気の中で、企業同士の出会いや交流を深めることができます。業種や規模を問わず集まる多様な参加者との対話から、新しいつながりや共創の可能性が広がります。

参加者は、普段の業務だけでは出会えない人脈を築くことができるほか、互いの想いや取り組みを共有することで、新しいビジネスのヒントやコラボレーションが生まれる場となります。さらに、関西を拠点とする仲間と共に地域を盛り上げ、未来を担う次世代を応援する取り組みへと発展していくことも期待されます。

この交流会は、単なる名刺交換の場ではなく、未来を一緒に描く仲間と出会える機会です。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。

未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。

楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む

Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

・オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

・住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めている。



・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]