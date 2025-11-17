ネクスティ エレクトロニクス、マリのアルゴリズムを韓国のSmart Radar Systemに提供するライセンス契約を締結

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

株式会社ネクスティ エレクトロニクス（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田 強、以下、ネクスティ エレクトロニクス）は株式会社マリ（本社：京都市、代表取締役 CEO兼CTO：瀧 宏文、以下、マリ）の非接触バイタルセンシングのアルゴリズムを韓国のSmart Radar System Inc.（本社：韓国、代表取締役社長：Yonghwan Kim、以下、SRS）の製品に実装するライセンス契約を10月22日に締結しました。

■背景・目的

在宅ヘルスケアや高齢者の見守りなどに使用する従来の接触型センサーは、利用者が機器を身に着ける必要がありました。そのため設置や管理の手間がご本人やご家族、見守りを担う事業者にとって負担となっていました。

非接触型の生体情報モニターなどを開発するマリのアルゴリズムは、バイタルセンシング（心拍や呼吸などの生体情報を測定する技術）に適した60GHzミリ波レーダーを用いることで、非接触で呼吸や心拍を高精度に検知・計測します。この技術の活用により在宅ヘルスケアなどさまざまな見守り現場での負担軽減が期待されています。

こうした中、SRSは高度なアンテナ設計と信号処理技術を武器に、高性能で安価なレーダーモジュールを製造するなかで、その機能を最大限に発揮できるアルゴリズムの開発に課題を抱えていました。ネクスティ エレクトロニクスはマリとSRSの強みを組み合わせることで見守り現場の課題解決に貢献できると考え、この度の契約締結に至りました。

■ライセンス契約による効果

本契約によりSRSのレーダーモジュールにマリのアルゴリズムを搭載することで、非接触・高精度なバイタルセンシングを実現し、見守り現場の負担を軽減するソリューションの提供が可能となります。ネクスティ エレクトロニクスのグローバルネットワークを活用してお客さまのニーズに最適なカスタマイズ対応を行い、世界の見守り現場における課題解決を支援します。

この度の契約は非医療用途からスタートしますが、将来的には睡眠改善ツールや介護デバイスなどへの応用も見据えています。

■マリ 代表取締役 CEO兼CTO 瀧 宏文のコメント

「国際的なネットワークを持つネクスティ エレクトロニクスを通じ、SRSの製品に当社のアルゴリズムが採用されることを大変光栄に思います。今後も国内外のパートナーとの連携を深め、社会実装を加速してまいります。」

■ネクスティ エレクトロニクス 執行役員 / 事業開発ユニット ユニット長 高野 幹男のコメント

「非接触型バイタルセンシング技術の社会実装を通じて、在宅ヘルスケアの負担軽減や安心・安全な見守り環境の構築に貢献します。今後は国内外のパートナー企業と連携し、グローバル市場でのさらなる展開を目指します。」

今後もネクスティ エレクトロニクスはパートナー企業と協力し、革新的な技術を通じて安心・安全な社会の実現に貢献します。

■マリについて

会社名：株式会社マリ (英文名：MaRI Co., Ltd.)

代表者：代表取締役CEO兼CTO 瀧 宏文

所在地：〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク９号館104号室

設立日：2017年11月

事業内容：非接触センシング・ディジタル信号処理技術による睡眠呼吸障害の診断・治療等医療機器の開発、製造、販売及びミリ波レーダーを活用した非接触ヘルスケアモニターの開発、製造、販売並びに技術ライセンス事業

マリ HP：https://marisleep.co.jp/

■SRSについて

Smart Radar System Inc.（本社：韓国、代表取締役社長：Yonghwan Kim）は2017年設立のミリ波レーダーモジュール専門メーカーです。卓越したアンテナ設計技術と、ディープラーニング基盤による高度な信号処理技術を強みとし、社会課題の解決に貢献する高性能なミリ波レーダーモジュールを提供しています。韓国国内では国務総理賞をはじめ、未来ユニコーン企業、ベビーユニコーン企業への選定実績を有し、技術力と革新性が高く評価されています。

SRS HP：https://www.smartradarsystem.com/en/index.html

■ネクスティ エレクトロニクスについて

会社名：株式会社ネクスティ エレクトロニクス

所在地：東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル

ネクスティ エレクトロニクスは、豊田通商グループのエレクトロニクス商社として、車載分野ではトップクラスの規模を誇ります。自動運転などの最先端技術を、他の産業分野に積極的に展開することで、技術・商材を中心に、幅広い分野でお客さまや社会のニーズに応え、社会課題の解決に貢献しています。また、豊田通商グループのグローバルネットワークを活用し、地域や分野を超えた最適なソリューションを提供しています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

ネクスティ エレクトロニクス HP：https://www.nexty-ele.com