パイオニア　「第10回 【関西】総務サービスEXPO」に出展

パイオニア株式会社

パイオニアは、2025年11月19日（水）～21日（金）の3日間、インテックス大阪で開催される「第10回 【関西】総務サービスEXPO」に出展します。

パイオニアブースでは、2026年1月に提供を開始する訪問・巡回業務向けの新サービス「MobilityOne（モビリティ・ワン） 訪問・巡回管理」を先行展示するほか、アルコールチェックや運転日報などの安全運転管理業務を一元管理できるフリートマネジメントシステム「MobilityOne 安全運転管理」を展示。社用車の安全運転と業務効率化をサポートする両サービスを、デモンストレーションを交えて紹介します。

＜第10回 【関西】総務サービスEXPO＞

日 時 ： 2025年11月19日 (水) ～ 21日 (金) 10：00 ～ 17：00

会 場 ： インテックス大阪 「総務・人事・経理Week」内

パイオニアブース ： ブース番号 19-52

公式ホームページ ： https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/ofs.html?co=weektop-sjk

＜出展内容＞

■「MobilityOne 訪問・巡回管理」※ （参考出展）

車での訪問・巡回業務の効率化に特化したサービス。最適な訪問ルートの作成や訪問地点・スケジュール管理などの機能とナビゲーションアプリで、メンテナンス・フィールドサービス、営業・管理業務、廃棄物収集・処理、医療・介護をはじめとする訪問・巡回業務の効率化と生産性向上に貢献します。

※企業向けカーナビアプリ「COCCHi 法人契約」の機能を拡充し、「MobilityOne」の新サービスとして2026年1月に提供を開始する予定です。

「MobilityOne 訪問・巡回管理」 Webサイト： https://jpn.pioneer/ja/mobility-one/visiting-cercuit/?ad=pr

■「MobilityOne 安全運転管理」

安全運転管理業務に特化したフリートマネジメントシステム。スマートフォン・PCの画面表示に沿って操作するだけで、アルコールチェックや日常点検、運転日報といった一連の安全運転管理業務を迷うことなく確実に行うことができ、管理業務の効率化、法令順守に貢献します。

「MobilityOne 安全運転管理」 Webサイト： https://jpn.pioneer/ja/mobility-one/safedrive/?ad=pr