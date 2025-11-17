リアリゼイショングループ会社 株式会社みんなの 補助金計画書作成ツール「みんなの補助金AI」正式リリース

株式会社リアリゼイション

補助金の申請サポート事業を通じてだれもが想いを実現するための社会の実現に向けて、これまでに70億円以上補助金の申請総額と2,000件以上の申請を行ってきた株式会社リアリゼイション（住所：東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷ビル4F）のグループ会社 株式会社みんなのは、補助金申請に必要な計画書を AIで効率的かつ高品質に作成できるツール「みんなの補助金AI」を正式リリースしました。

株式会社リアリゼイションのグループ会社 株式会社みんなのは、補助金申請サポートAIツール 「みんなの補助金AI」(https://hubs.ly/Q03T9G--0) を正式リリースいたします。

みんなの補助金AIは、補助金申請に必要な計画書を AIで効率的かつ高品質に作成 できるツールです。

専門知識がなくても、採択率の高い申請書を短時間で仕上げることができます。

■みんなの補助金AI開発の背景

補助金申請は専門知識が必要で、計画書作成や市場調査など多くの作業に時間がかかります。

これは多くの事業者にとって大きな負担である一方、私たち自身も社内で同じ課題を抱えていました。

申請サポート業務では内部用の資料作成も多く、調査や文章作成に時間を取られ、「もっと早く・もっと楽に作れないか」という思いが常にありました。

この“社外・社内どちらの負担も軽減したい”というニーズが、サービス開発の出発点です。

生成AIの進化により、事業計画書の構成、データ反映、要件チェックなどを自動化できる環境が整ったことで、申請書作成を根本から効率化できるツールを作ろうと考えました。

その想いから誕生したのが みんなの補助金AI です。

■ みんなの補助金AIができること

１. 事業計画書のひな形自動生成

生成AIが業界データや申請要件を踏まえ、最適化された事業計画書を自動生成します。

テンプレート＆カスタマイズ機能

社内情報の自動整理

リアルタイムの文章校正

２. 資金計画・収支シミュレーション（近日公開）

財務データを入力するだけで、説得力のある資金計画・収支予測を自動算出。

自動計算機能

複数シナリオ対応

３. 市場分析レポート生成（近日公開）

最新の市場データや競合情報をもとに、根拠のある市場分析レポートをAIが作成。

最新市場データ

競合比較

SWOT分析の自動生成

４. 申請要件チェック機能（近日公開）

各補助金の要件を自動チェックし、不足点や改善点を即時提案。

要件適合性チェック

改善ポイント提示

提出前の最終確認

■ 対応補助金

以下の主要制度を幅広くカバーしています。

小規模事業者持続化補助金ものづくり補助金省力化補助金（一般型）新事業進出補助金

その他、国・自治体の制度に順次対応予定です。

基本情報を入力▶AIが分析・生成▶内容を確認▶そのまま提出へ

必要情報を入力すると最短約15分で事業計画書のドラフトが完成します。

直感的に操作でき、初めての方でも迷わず進められる仕様です。

こちらからぜひ無料トライアルをご体験ください

■料金体系

「みんなの補助金AI」の料金体系

チケット1枚で一つの補助金の申請計画書の作成が可能です。

■採択率向上につながる申請書作成をAIで実現

補助金申請書作成にかかる時間と負担を軽減します。

ぜひこの機会にみんなの補助金AIをご利用いただき、申請業務の効率化と採択率向上にお役立てください。

ご利用はこちらから

株式会社みんなの

■設立：2025年3月 https://3innano.com/

■代表取締役：中村 和樹

株式会社リアリゼイション

■設立：2017年7月 https://reali-zation.com/

■代表取締役：森垣 洋平

■事業内容：補助金申請サポート事業

リアリゼイション提供サービス

・御社に適した補助金検索 https://hubs.li/Q02jgHHD0

金をAIが毎月お知らせ https://hubs.li/Q02VB8tn0

・御社に合った補助金の専門家検索 https://hubs.li/Q02jgHG50

・地域やカテゴリから補助

