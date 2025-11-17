アンカー神戸と大阪・梅田「ＦＵＴＲＷＯＲＫＳ」が連携　スタートアップの成長、海外デジタルノマドワーカーの利便性向上をサポート　施設の相互利用やイベント利用などで連携が可能になります！

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するＡＮＣＨＯＲ ＫＯＢＥ（アンカー神戸、以下アンカー）は11月、阪急阪神不動産株式会社が運営※する大阪・梅田にある会員制コワーキングオフィス「ＦＵＴＲＷＯＲＫＳ（フューチャーワークス）」と連携します。スタートアップや海外デジタルノマドワーカーのサポートを目的に、施設の相互利用や会員間の交流、イベント連携などを推進していきます。イノベーションを創出するグローバルな拠点へ。神戸と大阪から、その息吹を発信してまいります。

※「FUTRWORKS」は、阪急電鉄株式会社が運営する施設ですが、その運営業務は阪急阪神不動産が代行しています。

◆連携内容

＜スタートアップの相互施設利用連携＞

アンカーのスタートアップ会員とＦＵＴＲＷＯＲＫＳに入居するスタートアップ企業は、双方の施設を月1回、予約の上で利用可能となります（1日あたり2人まで、空席がある場合に限る）。

予約方法：それぞれの所属する施設へ問い合わせてください

＜海外デジタルノマドワーカーの相互施設利用連携＞

ＦＵＴＲＷＯＲＫＳから海外デジタルノマドワーカーの紹介をアンカーが受けた場合、アンカーを1日最大2,750円（税込）で利用することが可能です。

一方、アンカーでも、ＦＵＴＲＷＯＲＫＳの利用を希望する海外デジタルノマドワーカーがいればＦＵＴＲＷＯＲＫＳに紹介します。

＜イベント連携＞

いずれかの施設で開催されるイベントに、他方の施設メンバーも参加が可能となるなど、神戸-大阪のスタートアップエコシステムの連携をより強める施策を図っていきます。

【ＦＵＴＲＷＯＲＫＳ】

グローバルに開かれたスタートアップ、デジタルノマドワーカーの拠点

ＦＵＴＲＷＯＲＫＳは、グローバルを見据えた国内外のスタートアップや世界中のデジタルノマドワーカーが集まるコワーキングスペースです。

異なる国籍、文化、価値観を持つ人々が集まり、国際性と多様性を尊重しながら、未来を創造するプラットフォームを提供します。

公式サイト：こちら(https://futrworks.com/jp/)

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26階

（阪急「大阪梅田駅」3階改札口より徒歩3分）

問い合わせ：こちら(https://futrworks.com/jp/contact/)

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト こちら(https://anchorkobe.com/)

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com