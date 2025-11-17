【グランドーム伊勢賢島】がお届けする「Christmas Wish 2025」

シイエスピーク株式会社

シイエスピーク株式会社（本社：大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館2階 代表取締役：吉井俊貴 以下、当社）は、当社のリゾートブランド「CES RESORT」が運営するグランピング施設「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」にて、2025年12月25日(木)までクリスマスイベント「Christmas Wish 2025」を開催いたします。

■Christmas Wish 2025

今年のクリスマス、 グランドーム伊勢賢島では ”想いを結ぶ夜”をテーマに

心温まる特別なクリスマスイベントを開催いたします。

冬空の下、敷地内にはクリスマスカラーのリボンが散りばめられています。

それは、あなたの「想い」や「絆」を結ぶリボン

焚き火の灯りとともに、大切な人とリボンのように心を結ぶ時間をお届け。

■【ご宿泊者様限定・クリスマスイベント】ジンジャーブレッドマンを探せ！

ご宿泊者の皆さまに、クリスマス期間の滞在をよりお楽しみいただけるよう

【クリスマス限定の体験型イベント】をご用意。

オーブンから逃げ出したジンジャーブレッドマン、、！🍪

逃げ隠れする彼らを見つけて、景品をGETしよう！

※詳細はチェックインの際にスタッフよりご説明いたします。

※開催期間：2025年11月10日(月)～12月25日(木)まで

■クリスマス限定！オリジナルカクテル

様々なインクルーシブサービスが魅力の当施設。

夜のバータイム(17時半から21時)はドリンクが飲み放題

そんなバーでもクリスマスをお楽しみいただけるよう、

スタッフ考案の【クリスマス限定！オリジナルカクテル】を4種類ご用意！

グランドーム伊勢賢島での滞在は、

まるでスノードームのような触れることの

できない自分たちだけのキラキラした空間。

静かな森に灯るあたたかな光とともに、

心満たされるクリスマスをお楽しみください＿

■施設情報

「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」

https://www.glamping-iseshima.com/

所在地：〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明863-4

予約直通番号：0800-200-5133

客室数：全14室

Instagram：https://www.instagram.com/glampdome_isekashikojima?igsh=YWY2Mmt0Z3dqdWJr

CES RESORT：https://cesresort.com/