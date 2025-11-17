【グランドーム伊勢賢島】がお届けする「Christmas Wish 2025」

シイエスピーク株式会社

シイエスピーク株式会社（本社：大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館2階　代表取締役：吉井俊貴　以下、当社）は、当社のリゾートブランド「CES RESORT」が運営するグランピング施設「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」にて、2025年12月25日(木)までクリスマスイベント「Christmas Wish 2025」を開催いたします。




■Christmas Wish 2025


今年のクリスマス、 グランドーム伊勢賢島では ”想いを結ぶ夜”をテーマに


心温まる特別なクリスマスイベントを開催いたします。



冬空の下、敷地内にはクリスマスカラーのリボンが散りばめられています。


それは、あなたの「想い」や「絆」を結ぶリボン


焚き火の灯りとともに、大切な人とリボンのように心を結ぶ時間をお届け。






■【ご宿泊者様限定・クリスマスイベント】ジンジャーブレッドマンを探せ！

ご宿泊者の皆さまに、クリスマス期間の滞在をよりお楽しみいただけるよう


【クリスマス限定の体験型イベント】をご用意。



オーブンから逃げ出したジンジャーブレッドマン、、！🍪


逃げ隠れする彼らを見つけて、景品をGETしよう！


※詳細はチェックインの際にスタッフよりご説明いたします。


※開催期間：2025年11月10日(月)～12月25日(木)まで



■クリスマス限定！オリジナルカクテル



様々なインクルーシブサービスが魅力の当施設。


夜のバータイム(17時半から21時)はドリンクが飲み放題


そんなバーでもクリスマスをお楽しみいただけるよう、


スタッフ考案の【クリスマス限定！オリジナルカクテル】を4種類ご用意！




グランドーム伊勢賢島での滞在は、


まるでスノードームのような触れることの


できない自分たちだけのキラキラした空間。



静かな森に灯るあたたかな光とともに、


心満たされるクリスマスをお楽しみください＿






■施設情報


「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」


https://www.glamping-iseshima.com/


所在地：〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明863-4


予約直通番号：0800-200-5133


客室数：全14室


Instagram：https://www.instagram.com/glampdome_isekashikojima?igsh=YWY2Mmt0Z3dqdWJr



CES RESORT：https://cesresort.com/