ドローン国家資格「更新講習」eラーニング追加コンテンツ　2025年11月17日より提供開始！

株式会社スカイピーク

産業ドローンの人材育成と新規事業を手がける株式会社スカイピーク（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 高野耀、以下「スカイピーク」）と、国家資格講習の100%デジタル化を目指す株式会社Gakken LX（本社 : 東京都品川区、代表取締役：岩藤匡史、以下「Gakken LX」）が提供するドローンeラーニングシステム【スカイピークLX powered by Gakken】（以下「スカイピークLX」）に新規コンテンツの追加をお知らせいたします。

登録更新講習機関向けに、ドローン国家資格の更新講習におけるeラーニング教材提供を2025年11月17日より開始いたします。お問い合わせ、お申し込みは以下URLより承ります。【https://x.gd/6SzZf】

■教材概要／更新講習及び失効再交付講習のeラーニング提供を開始

スカイピークLXのeラーニングシステム内で、新コンテンツとして「更新講習（一等・二等）」及び「失効再交付講習（一等・二等）」の提供を開始します。本コースは、ドローン国家資格において交付日から3年ごとの更新時に求められる、登録更新講習機関での講習ニーズに対応するためのオンライン教材になります。システム内には、「教本の講義動画」と「視聴覚動画」がいずれも掲載されており、2025年11月現在においては、各登録更新講習機関は、対面での効果測定（修了演習）の実施のみで対応可能となり、スクール講師の省力化や負担軽減、講習の質の均一化に貢献します。

■提供背景／スクールの講師負担の削減と講習の質の均一化

国家資格講習については、全国のドローンスクールでeラーニング導入が増えてきていますが、「更新講習（および失効再交付講習）」への対応は未だ多くない現状です。一方で、国家資格の取得講習と同様に、更新講習の提供についても、講師負担を軽減した効率的な現場運用へのニーズに対応すべく、今回の教材が受け皿になることを期待しています。

本取り組みにより、スカイピークLXは「国家資格コース」に加えて「更新講習（および失効再交付講習）」までワンストップで提供可能になりました。また、産業用途での基礎学習やステップアップにも繋がる「産業基礎コース」も併せて標準提供となっており、各スクールにおける国家資格取得のみに限らない、幅広い受講者ニーズへの講習サービス提供を支援いたします。

■お申し込み窓口

申し込みやお問い合わせは、以下よりお問い合わせください。

お申し込み、ご相談はこちら :https://skypeaklx.japandronelicense.com/（TEL：03-6682-1969 / Mail info@skypeak.jp）

＜会社概要＞

社名：株式会社スカイピーク

設立：2017年5月19日

代表取締役：高野 耀

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F

事業内容：産業用ドローンの教育・人材育成事業／導入支援・運用代行事業／コンサルティング事業

WEBサイト：https://japandronelicense.com/

会社紹介動画：https://youtu.be/xRxoyGsqv8Q