【調査結果】みんなが次に狙う資格は？1,911名へのアンケートで見えた資格ニーズの現在地

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が運営する学びのメディア『日本の資格・検定』は、独自の調査レポートシリーズ「まなびインサイト」にて、「人気資格ジャンル」に関する調査結果を発表いたしました。

本調査は、20～60代の男女1,911名を対象に実施し、現在保有している資格ジャンルと今後取得したい資格ジャンルを比較し、資格ニーズの変化や社会的背景を分析したものです。

今回の調査では、従来人気の「語学・国際系」「財務・金融・会計系」を抑え、今後取りたい資格ジャンルの1位に「IT・情報処理系」がランクイン。キャリア形成やスキルアップにおいて、デジタルスキルの必要性を感じていることが明らかになりました。

【調査概要】

調査期間：2025/06/01～06/30

調査方法：インターネット調査

調査対象：10～60代の男女

有効回答数：1,911

▼調査結果サマリー

調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_02.html資格ニーズの“現在”と“未来”がわかる3つのポイント- IT・情報処理系が「これから取りたい資格」で圧倒的1位デジタル化が進む中、キャリアアップに向けたITスキル需要が急増。未経験から挑戦できるジャンルとしても注目されています。- 不動産・建築・土木系への関心が上昇「今持っている資格」では9位ですが、「これから取りたい資格」では5位に浮上。生活に密着したスキルとして、安定性への評価が高まっている傾向が明らかに。- 法律・労務系の人気が再燃「司法書士」「行政書士」など独立系資格の需要が引き続き高い結果に。専門性の高さと、キャリアの選択肢が広がる点が支持されています。調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_02.html

本リリースでは、主要ポイントのみを抜粋しています。

年代別・男女別TOP5や詳細分析は、以下の記事でご覧いただけます。

▼記事の紹介について

調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_02.html

本連載の記事をご紹介いただける場合はメディア名「学びのメディア『日本の資格・検定』」および記事URL（https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_02.html）の明記をお願いいたします。

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。

学びのメディア『日本の資格・検定』：https://jpsk.jp

新着記事一覧：https://jpsk.jp/articles

▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)