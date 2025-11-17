「Japan CxO Award 2025」セールスマーケ部門ファイナリストに、mederi 取締役 大池 優貴が選出

mederi株式会社

オンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）(https://mederi.jp/)』及び企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)」を提供するmederi株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、このたび、取締役 大池 優貴が「Japan CxO Award 2025」において、セールスマーケ部門 グロースクラスのファイナリストに選出されたことをお知らせいたします。

・取締役 大池 優貴 プロフィール

mederi株式会社取締役 大池 優貴 ／ Yuki Oike

＜プロフィール＞

新卒でアパレル企業に4年間従事。2012年よりラグジュアリーブランドを多く取り扱うECサイトのフルフィルメント会社RUBYGROUPeに9年間在籍。複数のブランドのEC戦略立案やサイト構築運営、コンサルティングを経験し、アカウントマネジメント部門の責任者として部門を統括。

2021年にmederiへ入社し、マーケティング統括、社内体制構築、システム開発PM、toB向けのサービス開発など、事業責任者として全体を統括。2023年4月に取締役に就任。

・mederi株式会社提供サービスについて

オンラインピル診療サービス「mederi Pill（メデリピル）」

mederi Pillは、いつでもスマホから簡単に受診できる、オンラインピル診療サービスです。ユーザーと医療機関を繋ぐプラットフォームとして、「誠実」と「続けやすい」を大切に、ピル代の初月無料かつ診療代の無期限無料で提供しています。

※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療機関に所属する産婦人科の医師が行います。

mederi Pill 公式ページ：https://mederi.jp/

企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）」

「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。

導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています。

mederi for biz 公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/

■「Japan CxO Award 2025」について

「Japan CxO Award」は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを選出する、日本最高峰のアワードです。第一回目となる本年度は、各分野で顕著な成果を挙げた経営幹部を対象に、厳正な選出プロセスを経てファイナリストが選出されました。

「Japan CxO Award 2025」公式サイト：https://japancxoaward.org/ (https://japancxoaward.org/)

＜表彰部門＞

本アワードは、事業部門、技術部門、経営管理部門をはじめ、11の部門で構成されています。

各部門内では、売上規模や従業員数に応じてクラス分けが行われ、クラスごとにファイナリストの中から最優秀賞が選出されます。

【部門一覧】

事業部門／技術部門／経営管理部門／人材部門／セールスマーケ部門／クロスドメイン部門／グローバルチャレンジ部門／ローカルリーダー部門／U40部門／ハードシングス部門／オーディエンス部門

＜選考基準＞

１.事業成長インパクト ２.イノベーションと挑戦性 ３.社会的・業界的影響力 ４.リーダーシップとチーム形成力 ５.ステークホルダー調整力 ６.長期視点と持続可能性 ７.CxOとしての人間的魅力

＜審査員（一部抜粋）＞

・楽天グループ 常務執行役員 Group CCuO 小林 正忠 氏

・グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表 今野 穣 氏

・サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山 哲人 氏

全審査員情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000081799.html)

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都目黒区大橋2-22-6 唐木ビル5F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

