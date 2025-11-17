TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の特別番組を「ABEMA」で11/22（土）夜8時より独占無料放送！3連休はTVアニメ全話を無料で『SPY×FAMILY』公式無料チャンネルの再開設も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『『SPY×FAMILY』オペレーション〈アベマ〉「バスジャック編」クライマックス直前特番』を2025年11月22日（土）夜8時より独占無料放送します。また合わせて11月22日（土）より、TVアニメ全話を無料一挙放送する『SPY×FAMILY』公式無料チャンネルを再開設することをお知らせいたします。

『SPY×FAMILY』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の遠藤達哉による大人気漫画を原作としたアニメ作品で、凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉が、極秘任務のため精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を読むことができる超能力者・アーニャ、殺し屋のヨルと“仮初めの家族”として、お互いの正体を隠しながら暮らすスパイアクションコメディが描かれます。2022年4月と、2023年10月にTVアニメが放送され、たちまちトレンド入りを果たすと、2023年12月にはシリーズ初の劇場版アニメ『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開され、観客動員数444万人、興行収入63.2億円を突破する大ヒットを記録。2025年10月からは、TVアニメSeason 3の放送が開始し、待望の続編にさらなる盛り上がりを見せています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組『『SPY×FAMILY』オペレーション〈アベマ〉「バスジャック編」クライマックス直前特番』には、種崎敦美(アーニャ・フォージャー役)、藤原夏海(ダミアン・デズモンド役)、加藤英美里(ベッキー・ブラックベル役)、佐藤はな(エミール・エルマン役) 、岡村明香(ユーイン・エッジバーグ役)ら、イーデン校1年3組のキャストが集結。

いよいよ迎える「バスジャック編」のクライマックスに向け、イーデン校生徒の活躍シーンを振り返るほか、「バスジャック編」にちなんだバラエティ企画にも挑戦。さらに、最新話のエピソードビジュアルを予想し描き下ろす恒例企画「ビジュアル品評会」の特別編として、出演キャスト5名が、加藤が予想したビジュアルのイラスト伝言ゲームに挑戦します。

また特番に合わせ、11月22日（土）から11月25日（火）の4日間にわたり、『SPY×FAMILY』公式無料チャンネルが期間限定で再開設。Season 1からSeason 3最新話まで全話を順次無料一挙放送いたします。

なおTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3は、「ABEMAアニメチャンネル」にて毎週土曜日夜11時30分より無料放送中。Season 3の放送期間中はずっと、Season 1からSeason 3最新話まで全話を無料でお楽しみいただけます。

豪華キャストが集結する特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひキャストと一緒に、『SPY×FAMILY』をバッチリ復習しましょう。

■特別番組『『SPY×FAMILY』オペレーション〈アベマ〉「バスジャック編」クライマックス直前特番』独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月22日（土）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHSgFEHH21xb

出演者（敬称略）：種崎敦美(アーニャ・フォージャー役)、藤原夏海(ダミアン・デズモンド役)、加藤英美里(ベッキー・ブラックベル役)、佐藤はな(エミール・エルマン役)、岡村明香(ユーイン・エッジバーグ役)

※放送後、2025年12月31日（水）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

※本番組は、2025年11月22日（土）夜10時より『SPY×FAMILY』公式無料チャンネルにて再放送いたします。

■「ABEMA」『SPY×FAMILY』公式無料チャンネルの期間限定開設も決定！

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

チャンネルOPEN日時：2025年11月22日（土）夜10時～11月25日（火）午後5時

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/spyfamily(https://abema.tv/now-on-air/spyfamily)

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。

【放送スケジュール】

・Season 1(#1～25)

11月22日（土）深夜0時～

11月23日（日）昼12時～、夜11時55分～

・Season 2(#26～37)

11月24日（月・祝）午後3時～、深夜1時～

11月25日（火）朝7時～

・Season 3（#38～45）

11月24日（月・祝）夜9時～

11月25日（火）午後1時～

■TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3は毎週土曜日夜11時30分より無料放送中！

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜11時30分より放送中

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ETUn7DB8nRHHDh

・Season 3放送期間中はSeason 1からSeason 3最新話までいつでも無料で見放題！

番組URL：https://abema.tv/video/title/19-86

【作品概要】

〈STORY〉

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

＜CAST＞

ロイド・フォージャー:江口拓也

アーニャ・フォージャー:種崎敦美

ヨル・フォージャー:早見沙織

ボンド・フォージャー:松田健一郎

フランキー・フランクリン:吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘

ユーリ・ブライア:小野賢章

ダミアン・デズモンド:藤原夏海

ベッキー・ブラックベル:加藤英美里

フィオナ・フロスト:佐倉綾音

＜STAFF＞

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

副撮影監督：伊藤幸子

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

公式サイト：https://spy-family.net/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ