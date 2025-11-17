【ダニエル・ロート】第25回ジュネーブ時計グランプリで「タイムオンリー」部門賞を受賞

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

2025年11月13日、ジュネーブで開催された第25回ジュネーブ時計グランプリの授賞式において、ダニエル・ロートの「エクストラ プラット ローズゴールド」が「タイムオンリー」部門の栄誉ある賞を受賞。

直近の発売に続くこの新たな「ダニエル・ロート エクストラ プラット ローズゴールド」は、ロート氏が遺した伝統とハイウォッチメイキングのレガシーを引き継ぎ、1990年代のブランドの黎明期を彷彿させます。「エクストラ プラット スースクリプション」と同様、「エクストラ プラット ローズゴールド」は、ミシェル・ナバスとエンリコ・バルバシーニ監修の下、ウォッチメイキングアトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」によって開発、組み立てられた新しいキャリバーDR002を搭載しています。

ウルトラスリムなドレスウォッチというアイディアは、ロート氏にとって特別なものでした。このマスター・ウォッチメーカーは、1980年代にすでにオリジナルとなるモデルのデザインを想い描いていましたが、最初のウォッチ「エクストラ プラット オートマティック」が日の目を見ることになるのは、「トゥールビヨン C187」の発売から1年後の1990年のことでした。

5Nローズゴールドのケースは、オリジナルデザインを尊重しながらも、アイコニックなダブルエリプスのシルエットを保ち、中央にひだ装飾を施して均整の取れたバランスを実現。より緩やかなカーブと下向きのアングルに再設計されたラグは、より快適なフィット感をもたらします。

ダニエル・ロートのシグネチャーであるダブルエリプスケースの伝統を受け継ぎ、「エクストラ プラット ローズゴールド」のケースは厚さを7.7 mmに抑えることで、その洗練されたデザインをさらに際立たせています。 「トゥールビヨン ローズゴールド」で確立されたデザインの原則を踏襲する「エクストラ プラット」はローズゴールド5N製で、オープンケースバックを搭載。ツートーンダイアルを採用し、ベースはソリッドホワイトゴールド製、時・分表示用に5Nローズゴールド製チャプターリングをあしらっています。

ダイアルは、手彫りのピンストライプのギョシェ彫りでエレガントに飾られています。5N合金のこの温かみのあるモダンな色調は、ウォッチの優雅さを引き立て、伝統的なクラフツマンシップと現代的な洗練性をシームレスに融合させています。

「ローズゴールドは華やかな輝きを持つ貴金属であり、クラシカルなウォッチメイキングに深く根差しつつ現代的な魅力も備えている」と、ダニエル・ロートのアーティスティック・ディレクター マチュー・エジは語ります。

「エクストラ プラット ローズゴールド」は「エクストラ プラット スースクリプション」と全く同じ、ケース幅は35.5 mm、長さは38.6 mmというサイズです。さらに、オープンケースバックになっているため、キャリバーDR002の卓越した仕上げを鑑賞することができます。

ケースは、伝統的な時計製造方法に従って組み立てられます。各ラグは、別々の部品として作られたのち、1つずつ、手作業で入念にケースにはんだ付けされます。ダイアル上の針は、ブラックコーティング加工を施したステンレススティール製で、ブラックのローマ数字や個別のウォッチ製造番号と調和しています。

ロート氏とスイスのハイウォッチメイキングの伝統に敬意を払うべく設計されたムーブメントDR002は、マスター・ウォッチメーカーのミシェル・ナバスとエンリコ・バルバシーニが手掛けたもの。DR002は、トゥールビヨン・キャリバーDR001の独特な視覚的スタイルを保ちつつも、「エクストラ プラット コレクション」向けに一から開発されたものであり、今後の複雑機構のためのベースムーブメントの役割を果たします。

このフォルムのムーブメントは、ケースのダブルエリプス形状を反映しており、妥協のないクラフツマンシップがもたらしたユニークなデザインとなっています。キャリバーDR002は、利用可能なスペース全体を占める大型のホイールと、手作業で磨き上げ面取りを施したブリッジの流れるようなラインを備えた、クラシカルな味わいが特徴です。

「私たちは常に、伝統的なウォッチメイキングの原則を守り、あらゆるディテールを丹念に作り込んできた。キャリバーDR002は、こうしたこだわりへの証であり、ハイウォッチメイキングのエッセンスを表現したもの」とミシェル・ナバスは述べています。ロート氏のアプローチを忠実に守り続けるという決意の下、「ダニエルのビジョンに対して深い敬意を抱く私たちは、現代の進歩を取入れながら卓越した品質を維持するという目標を掲げて、キャリバーDR002を設計した」とエンリコ・バルバシーニは付け加えます。

このムーブメントは、クラシカルなエレガンスを醸す一方で、その技術的な洗練は同様に目を見張るものがあります。例えば4 Hzのテンプは4本のアームを持つフリースプラング機構となっており、それぞれのアームが微調整のための可変慣性錘を装備し、長期間にわたる卓越した安定的な計時性能を保証。大きな単一の主ゼンマイは、65時間ものパワーリザーブを誇り、3日間、つまり週末を通して動き続けることもできる実用性を備えています。

DR002の外観にも、その魅力と手触りをさらに高めるため、細心の注意が払われました。単一の部品として手作業で作られた巻き上げ爪は、ムーブメントの視覚的な美しさを高めるだけでなく、ムーブメントの巻き上げ時の満足感ある正確な手触りにも貢献。キャリバーDR002の魅惑的な美しさは、洗練された装飾と伝統的な構造を明示するオープンケースバック越しに際立ちます。

「ダニエル・ロート エクストラ プラット ローズゴールド」は、ウォッチという枠を超えて、伝統的なスイスのハイウォッチメイキングを讃えるものなのです。

「エクストラ プラット ローズゴールド」

DBBD01A1

ケース

・ ケース素材：ローズゴールド 5N

・ ケースサイズ：38.6 x 35.5 mm

・ 厚さ：7.70 mm

・ 反射防止コーティングされたフラットなサファイアクリスタル

・ サファイアクリスタルのスケルトンケースバック

ダイアル

・ ローズゴールド 5Nのチャプターリングとピンストライプのギヨシェパターンを施した

ホワイトゴールドのベース

・ ブラックのフォント

針

・ ブラックコーディングを施したステンレススティール製

防水

・ 30 m

ラグ幅

・ 20 mm

ストラップ素材

・ カーフレザー

キャリバーDR002

・ ミシェル・ナバスとエンリコ・バルバシーニ監修の下、開発、組立てられた手巻き機械式

ムーブメント

・ パワーリザーブ：65時間 - 4Hz

・ サイズ：31 x 28 mm

・ 厚さ：3.1 mm

・ 部品数 - 石数：143 - 21

ダニエル・ロートについて

1988年、マスター・ウォッチメーカー ダニエル・ロートが設立したブランドは、独立系ウォッチメイキングに革命をもたらしました。シグネチャーの複雑機構と、ウォッチメイキングの卓越性に傾けるあくなき熱意を携えて、ダニエル・ロートは機械式の名人技とエレガントで控えめなデザインを融合させた新たなスタンダードを確立。ウォッチメイキングに傾ける彼の情熱は、オーデマ ピゲやブレゲで働き、トゥールビヨンといった複雑機構を習得した若い頃に芽生えました。こうした複雑機構への献身的姿勢が、トゥールビヨンが技術的にも外観的にも重要な役割を果たせるケースデザイン、ダブルエリプスの考案へとつながりました。これは、時計製造の歴史上、画期的な出来事でした。伝統的なクラフツマンシップの復活を目指し、ロート氏は機械的な精度と控えめなエレガンスを追求し、他とは一線を画すウォッチを作り出しました。

ブランドは、2023年、「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」の支援で復活を遂げました。ハイウォッチメイキングのルーツを忠実に守り続けるダニエル・ロートは、現代的な革新を取入れながら、創業者のレガシーを尊重し続けます。どのタイムピースも、洗練されたエレガンスと機械的な精度というブランド独自のDNAを反映しつつ、卓越したクラフツマンシップにおける名声を守り続けています。

ブランドの復活は、ロート氏のお気に入りの複雑機構であるトゥールビヨンからはじまりました。最初に限定エディションのイエローゴールド製「スースクリプション」シリーズが発売され、続いてローズゴールドエディションが登場。このコレクションは、ブランドのヘリテージに敬意を払う一方で、インハウス製のムーブメントDR001を採用。どのタイムピースも、手作業で綿密に作られ、卓越した手仕上げやソリッドゴールドのクル・ド・パリ ギョシェ模様ダイアルをあしらうことで、まさしく「芸術品としてのウォッチ(La Montre Objet d’Art)」となっています。



ブランドは今も、ロート氏のビジョンを継承し続け、最高のアルチザンたちと共に卓越したウォッチ作りに取組んでいます。急速な技術進歩の時代にあってさえ、ダニエル・ロートのウォッチはタイムレスな魅力を保ち、時を計る技と伝統を守り続けています。

詳細は、ダニエル・ロート 公式サイト www.danielroth.comをご覧ください。

プレスコンタクト：press@danielroth.com

公式インスタグラム：@danielrothofficial

ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトンについて

ミシェル・ナバスとエンリコ・バルバシーニという2人の先見性に富んだマスター・ウォッチメーカーによって設立された「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」。スイスのジュネーブ州メイランに構えるこのアトリエは、デザイナーやエンジニア、職人たちが集結し、20年以上前からルイ・ヴィトンの卓越性を探究し続けています。ウォッチブランド ジェラルド・ジェンタとダニエル・ロートも兼任するヒューマンスケールのアトリエでは、熟練した技術と革新的なサヴォアフェール(匠の技)を融合し、常に進化を続ける創造的な大胆さを象徴する類い稀なタイムピースを生み出しています。

「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」は、メゾンの3つの時計製造部門を統合し、機能的要素と審美的要素を網羅。「ラ・ファブリク・デ・ボワティエ」、「ラ・ファブリク・デ・カドラン」、「ラ・ファブリク・デ・ムーヴマン」に分かれた多彩な専門技術を擁する各部門では、それぞれ伝統的なサヴォアフェールと最先端技術を融合。卓越した仕上げに命を吹き込み、その一部はジュネーブ・シール認証を取得しています。

