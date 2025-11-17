コムニコ、国内No.1の媒体資料のポータルサイト「メディアレーダー」が主催するマーケティングセミナーイベント「第20回メディアレーダーWEEK 2025 冬」に登壇（※1）

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下「コムニコ」）は、2025年12月10日（水）、国内No.1（※1）媒体資料ポータルサイト「メディアレーダー」が開催するマーケティングセミナーイベント「第20回メディアレーダー WEEK 2025 冬」に登壇いたします。

※1 調査：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月

当日は、「【2025→2026】SNSマーケティング総集編 ～押さえるべき潮流と一手とは～(https://media-radar.jp/seminar3004.html?inb=1003577)」というタイトルのセミナーに、UNCOVER Marketing株式会社、株式会社フラッグシップオーケストラ、株式会社Mintoと共に登壇し、コムニコは、主にInstagramの最新のアルゴリズムに触れながら、今後の効果的なInstagram運用方法について紹介させていただきます。ぜひご参加ください。

開催概要

タイトル ：「【2025→2026】SNSマーケティング総集編 ～押さえるべき潮流と一手とは～(https://media-radar.jp/seminar3004.html?inb=1003577)」

開催日時 ：2025年12月10日(水) 11:00～

参加料 ：無料

視聴方法 ：Zoom オンライン配信

申込み・詳細 :https://media-radar.jp/seminar3004.html?inb=1003577

「第20回メディアレーダー WEEK 2025 冬」では、12月8日（月）から12日（金）までの5日間、様々な無料オンラインセミナーが開催されます。全セミナーの情報はコチラ(https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week20/?inb=1003577)からご確認いただけます。

コムニコが登壇するこの今後のセミナー（一部抜粋）

11月18日（火）SNSキャンペーン完全ガイド：目的別の戦略と成功事例を徹底解説(https://www.comnico.jp/seminar20250410)

11月20日（木）SNS HACKーBtoCマーケティング大統括編ー(https://maclogi.co.jp/seminar/seminar20251119-20/?from=comnico)

11月27日（木）広告成果は「訴求」で9割決まる。 ～ 9社の専門家が語る、「勘」を「仕組み」に変える「的確に刺さる」クリエイティブの量産プロセス ～(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seHKIYrXGUkD?utm_source=comnico)

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,600件以上（2013年4月から2024年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)、Instagramチャットボットツール(https://www.comnico.jp/products/autou/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

