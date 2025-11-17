ナノ・ユニバースよりSNSで話題の「おじフェス」とコラボした「究極のモテスーツ」ダメリーノの特集ページを公開！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年11月14日にオフィシャルECサイトにて「おじフェス」とコラボした特集ページを公開いたします。

ナノ・ユニバースが誇る「究極のモテスーツ」として定番のセットアップスーツ「ダメリーノ」をQ＆A方式で掘り下げた特集ページになっています。

また、今回スペシャルな動画もナノ・ユニバースオフィシャルインスタグラムアカウント・オフィシャルYouTubeチャンネルで公開されます。





■おじフェスとは？

「おじフェス」とは、ベテランメンズモデルの加藤章太郎、久保田裕之、TARO、直樹の4 名で構成される、スーツを着てコミカルに踊る動画で話題を集めたユニットです。ファッション業界の枠にとらわれず、ファッション誌、広告、SNS などで新しい一面を見せる活動を展開しており、近年はコラボレーションイベントも行っています。

■KV



■特集ページ

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/251114-nu-topics-oji-fes

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

https://store.nanouniverse.jp/

■ナノ・ユニバース オフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/

■ナノ・ユニバース オフィシャルYouTube

https://www.youtube.com/channel/UC25uPPxGC4PJYJ-hdvDv5sA