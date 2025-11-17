Relic¤È»°°æÉÔÆ°»º¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡×¤ò»ÏÆ°
¡¡»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯¡¢°Ê²¼¡ÖRelic¡×¡Ë¤È»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¢ÅÄ ½Ó¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5,000¼Ò°Ê¾å¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Relic¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È³«È¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÉý¹¤¤»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÏÆ±Ê¬Ìî¤òÀìÌç¤Ë»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬È¼Áö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÎÎ°è¤´¤È¤ËÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Relic¤Ï³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤ÆÀéÍÕ¸©Çð¤ÎÍÕ¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·µòÅÀ¡ÖRelic Innovation Hub Kashiwanoha¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»Ù±ç¶¯²½¤Î¤Û¤«¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
https://zero1000.relic.co.jp/dt-kashiwanoha
¢£Äó¶¡¡¦ÀßÎ©ÇØ·Ê
¡¡ÀéÍÕ¸©¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤äÀéÍÕÂç³Ø¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ø½Ñ¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬¸øÌ±³ØÏ¢·È¤Ç³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¤Èµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ°ÕÍß¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÂç´ë¶È¤¬½¸¤¦¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Relic¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤éÁ´Êý°Ì·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures(https://relic.co.jp/services/zero1000_ventures/)¡×¤ä¡¢³ØÀ¸ÆÃ²½¤ÎÁ´Êý°Ì·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures for student(https://relic.co.jp/services/zero1000_ventures_student/)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤éÀé¤ÎÂçµÁ¤¢¤ë»ö¶È¤ÈÂç»Ö¤¢¤ëµ¯¶È²È¡¦»ö¶È²È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Relic¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È³«È¯¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤Îµ¯¶È¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Relic¥°¥ëー¥×¤Ï¸½ºß23¼Ò¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó»ÏÆ°¤¹¤ë¡ÖZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡×¤Ç¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Relic¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¸¦µæ¥·ー¥º¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÆ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äµ¯¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÇð¤ÎÍÕ¤«¤é²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®µÚ¤ÓÃÏ°èÈ¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Çð»Ô¤Ë¿·µòÅÀ¡ÖRelic Innovation Hub Kashiwanoha¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»Ù±ç¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç³ØÈ¯¡¦¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤äÂç´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥ì¥Êー¤È¤â¶¦ÁÏ¤·¡¢ÀéÍÕ¸©¤«¤é¤Î»º¶ÈÁÏ½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎÁü¡§
»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¡§
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§¡§
»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¤ä¤³¤ì¤«¤éµ¯¶È²È¤ò»Ö¤¹Êý¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ò»ö¶È²½¤·¤¿¤¤¸¦µæ¼ÔµÚ¤Ó³ØÀ¸¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¸¦µæ¥·ー¥º¤Î»ö¶È²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµ»½Ñ¤ä¸¦µæ¤Ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄRelic¤ÎÀìÌç²È¤¬¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¸¦µæ¥·ー¥º¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¿×Â®¤Ë¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤ò¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ³èÍÑ»°°æÉÔÆ°»º¤¬¸øÌ±³ØÏ¢·È¤Ç³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤ò¼Â¾Ú¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎÅÔ»Ô´Ä¶¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î²¾Àâ¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Â¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È»ñ¶âÄ´Ã£¤Îµ¡²ñÇð¤ÎÍÕ¥¨¥ê¥¢³°¤Î´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹À¤ä¾ÍèÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢Relic¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ½Ð»ñ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã»ñ³Ê¡§¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¡§»ö¶ÈÎÎ°è¤ä¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
https://zero1000.relic.co.jp/dt-kashiwanoha
¢£¿·µòÅÀ¡ÖRelic Innovation Hub Kashiwanoha¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µòÅÀÌ¾¡§Relic Innovation Hub Kashiwanoha
½êºßÃÏ¡§¢©277-0871 ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¼ã¼Æ178-4 Çð¤ÎÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹148³¹¶è2 ¥·¥ç¥Ã¥×&¥ª¥Õ¥£¥¹Åï 6³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°èÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤Ê¤É
¢£´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¶â»Ò ²Â»Ô¡¡³ô¼°²ñ¼ÒRelic ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÄ¹
Çð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤äÀèÃ¼´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢¸øÌ±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·»º¶È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢»°°æÉÔÆ°»ºÍÍ¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡ØZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡Ù¤ò»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³Çð¤ÎÍÕ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÀèÃ¼Åª¤Ê¸¦µæ¥·ー¥º¤¬¿ôÂ¿¤¯ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ä¿·»º¶È¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢»ö¶È²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¼Â¾Ú¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ZERO¤«¤éÀé¤ÎÂçµÁ¤¢¤ë»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò·Ç¤²¤ëËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¥·ー¥º¤ä»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÇð¤ÎÍÕ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥·ー¥º¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿·µòÅÀ¡ØRelic Innovation Hub Kashiwanoha¡Ù¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤äÃÏ°è´ë¶È¡¢Âç´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤·¡¢Çð¤ÎÍÕ¤«¤éÆüËÜÈ¯¤Î¿·»º¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷Â¼ ·½°ìÏº¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò Çð¤ÎÍÕ³¹¤Å¤¯¤ê¿ä¿ÊÉô¡¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê/¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³èÀ²½Ã´Åö
RelicÍÍ¤È¤¤¤¦¿´¶¯¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¡ÖZERO1000 Ventures for Kashiwanoha¡×¤ò»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çð¤ÎÍÕ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¸øÌ±³ØÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¿·»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£RelicÍÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¡¢Çð¤ÎÍÕ¤¬»ý¤Ä¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ¸¦µæµ¡´Ø¤Î½¸ÀÑ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇð¤ÎÍÕ¤È¤¤¤¦³¹Á´ÂÎ¤ò¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤ÆÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢RelicÍÍ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂç¤¤¯ÈôÌö¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤³¤ÎÃÏ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¡¢Çð¤ÎÍÕ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¢µ»½ÑÉ¾²Á¤«¤éÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¸¡¾Ú¡¢»ö¶È²½¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©¤«¤é1Ç¯¤Ç¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤ÎR&DÉôÌç¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤òÃæ¿´¤Ë30¼Ò¡¢100·ï°Ê¾å¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀìÌçÁÈ¿¥¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://dtic.relic.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒRelic
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRelic
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー19F
ÀßÎ©¡§2015Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://relic.co.jp
¡¡Relic¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿SaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¡¢ Áí¹çÅª¤«¤Ä°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÂç´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È/JV¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÅý¹çÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È³«È¯¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5,000¼Ò°Ê¾å¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤â´Þ¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÁÏ¤ä»Ù±ç¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµ⼆¤Î²ÁÃÍ¤È°ÕµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾¶È°÷¡¦µòÅÀ¿ô¡¦¥°¥ëー¥×¼Ò¿ô¤È¤â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¡¦³«È¯¿¦¤È¤â¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏRelicºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2024Ç¯,¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¡×,³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È,https://relic.co.jp/press-release/54696/
