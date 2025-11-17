新宿駅から徒歩3分のイタリアンバル「Ark Lounge（アークラウンジ）」では、秋の味覚をたっぷり詰め込んだ期間限定メニュー「さつまいものシカゴピザ」が登場し、とろけるチーズとさつまいものやさしい甘みが重なり合う贅沢な一皿として話題を集めています。香ばしく焼き上げた生地と濃厚なチーズの香りが広がる瞬間から秋の季節を感じられ、SNSでも注目の“体験型グルメ”として多くの利用客が写真や動画を投稿する人気メニューとなっています。

秋の味覚を堪能する期間限定の特別メニュー

Ark Loungeの「さつまいものシカゴピザ」は、秋の訪れを感じさせる限定メニューとして登場し、柔らかくなめらかに仕上げたさつまいもペーストとヨーロッパ産のオリジナルブレンドチーズを贅沢に使用し、香ばしく焼き上げた特製生地との一体感が魅力。さつまいもの自然な甘みとチーズのコクが絶妙に絡み合い、口に運ぶたびに豊かな風味が広がり、まるでスイーツのようでありながらしっかりと食事としても満足できるボリューム感を持っています。焼き上がる瞬間に立ち上がる香りが店内に広がり、見た目のインパクトと香りの演出で秋を五感で感じることができる一皿として提供されています。

チーズとさつまいもが織りなす甘じょっぱさの魔法

とろけるチーズとさつまいもの甘さが重なり合う瞬間は、まさに“甘じょっぱさの魔法”濃厚なチーズの塩味がさつまいもの優しい甘みに寄り添い、しつこさのないまろやかな味わいを生み出します。上には蜜たっぷりの大学芋をトッピングし、食感と甘さのアクセントをプラスすることで最後のひと口まで飽きのこないバランスに仕上げています。カットした瞬間に溢れ出すチーズのとろける様子はSNSでも映える見どころで、思わず動画を撮りたくなるようなビジュアルが特徴です。

スイーツのような味わいとピザとしての満足感を両立

甘く濃厚でありながらもチーズのコクがしっかりと効いており、食事としての存在感も十分。デザートのように軽やかに楽しめる一方で、ピザとしての食べ応えもしっかりと感じられるため、ランチにもディナーにもぴったり。焼きたての香ばしさと、とろける食感、そしてほんのりとした甘みが重なり合い、秋の夜にゆっくりと味わいたくなる特別なメニューです。さつまいもの自然な甘さに加え、チーズの深み、香ばしい生地の香りが合わさることで、一口ごとに秋を感じる贅沢な体験を提供します。

シェアして楽しむ、秋のご褒美ピザ

ボリュームのあるサイズ感で2～3名のシェアに最適な「さつまいものシカゴピザ」は、友人や家族との食事の場をより華やかに演出します。熱々のチーズをシェアしながら楽しむ瞬間は自然と笑顔がこぼれ、会話が弾む時間に、食事としてもデザートとしても楽しめる新感覚の一皿は、特別な日のご褒美としても人気を集めています。また、メープルシロップをかけることで甘みがさらに引き立ち、スイーツピザのように味変できる点も魅力のひとつです。

視覚と香りで楽しむ“体験型メニュー”

この「さつまいものシカゴピザ」は10月から12月までの期間限定で提供されており、秋の風物詩として多くの来店客が注文する人気メニューです。Ark Loungeの歴代シカゴピザの中でも“最高傑作”と称されるほど完成度が高く、季節限定ならではの希少性が話題で、秋限定の味覚として特別感を演出し、訪れるたびに違う楽しみ方ができるのも魅力のひとつ。見た目のインパクト、味の深み、そして体験としての印象すべてが重なり合い、秋の贅沢な時間を演出しています。

総フォロワー数1300万人超のグルメインフルエンサーも絶賛

TikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@yuuuuto38/video/7567316530350918919

SNSで人気のグルメインフルエンサー「ゆうとグルメ（＠yuuuuto38）」さんも「さつまいものシカゴピザ」を紹介し、チーズとお芋の甘じょっぱさが絶妙で、メープルシロップをかけることでスイーツのように味変できると絶賛その投稿は多くの反響を呼び、SNS上でも拡散されています。さらに「極上のグルメ（＠gourmetroad5）」さんも、カットしたさつまいもや大学芋のトッピング、とろけるチーズの濃厚さを高く評価。SNS上での盛り上がりはそのまま店舗の人気へとつながり、連日多くの利用客がこの限定メニューを求めて訪れています。

Twitter投稿 :https://x.com/gourmetroad5/status/1984947388088492071

店舗・商品情報

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/DQeIrHwj5Sx/?hl=ja
Twitter投稿 :https://x.com/gourmetroad5/status/1984947388088492071

店舗名：Ark Lounge（アークラウンジ）所在地：東京都新宿区西新宿1-4-5 明広ビル4階電話番号：03-5990-5432営業時間：11:30～15:00／17:00～23:00（無休）提供期間：2025年10月1日～12月30日価格：2,800円（税込）※要予約

食欲の秋にぴったりな「さつまいものシカゴピザ」は、焼きたての香ばしさとチーズのとろける食感、そしてさつまいものやさしい甘みが一体となった“秋限定の贅沢体験”SNSでも話題を集めるこの一皿で、秋のひとときをぜひ新宿・Ark Loungeで味わってみてください。