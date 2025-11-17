RYUSENKEIのクニモンド瀧口が仕掛ける人気コンピレーション・シリーズ「CITY MUSIC TOKYO」新章とも言えるジャズ・ファンク編の第2弾を日本コロムビアからアナログ/CD/配信でリリース

日本コロムビア株式会社

日本コロムビアがリリースした作品の中から、クニモンド瀧口（RYUSENKEI）の琴線に触れた都会的で洗練された日本のジャズ・ファンク／クロスオーバー／レア・グルーヴ系の楽曲をセレクト。「夜」「ドライブ」「ダンディズム」「カーチェイス」「都会」「ハードボイルド」「男と女」そんな言葉が似合う、どことなく昭和の匂いが漂う架空のサウンド・トラックのようなコンピレーション。初CD化を含む18トラック収録。





ダイジェスト試聴動画：https://www.youtube.com/watch?v=6QGHDghiH9YCITY MUSIC TOKYO Second Definition選曲・監修・解説：クニモンド瀧口（RYUSENKEI）2026年3月4日発売CD：COCB-42626 \2,530（税抜\2,300）LP（2枚組）：COJY-9576～7 \6,160（税抜\5,600）商品情報URLCD： https://columbia.jp/prod-info/COCB-42626/LP： https://columbia.jp/prod-info/COJY-9576-7/

【収録曲】

（Side A）

01 Standard Daytime／コロムビア・オーケストラ

02 In My Feeling／弘田三枝子

03 ビーバー／古澤良治郎

04 Skyfire／大野えり

（Side B）

05 ムーの勇者達／羽田健太郎、ケン＆ラムー・オーケストラ

06 さっそうと行く／コロムビア・オーケストラ

07 サスペンスタッチ 1／猪俣猛とサウンド・リミテッド

08 Cool Storm／服部克久

09 海（釧路まで）／ミッキー吉野グループ

（Side C）

10 Moon Stone／益田幹夫

11 野獣死すべし／荒川バンド

12 Monster／猪俣猛とサウンド・リミテッド

13 Breeze／稲垣次郎とソウル・メディア

14 クインシー・ハーカーのテーマ／横山菁児、トランシルバニア・バロック・アンサンブル

（Side D）

15 想影／ちあきなおみ

16 Lonesome Cat／Jimmy Hopps＝渡辺香津美

17 古都（四）／山屋 清

18 輪廻／ミッキー吉野グループ



レーベル：NIPPONOPHONE／発売・販売元：日本コロムビア株式会社



クニモンド瀧口のコメント

「CITY MUSIC TOKYO」シリーズとは、日本で制作・監修した、シティポップや、フュージョン、テクノなどを選曲した、都会的で洗練された音楽を集めたコンピレーション・シリーズです。



なぜ今回「ジャズ・ファンク」なのか？

1969年生まれ、当時テレビっ子だった私にとって、最も馴染みのある音楽がTVドラマやアニメの主題歌やBGMでした。その頃に観たドラマやアニメは今でもよく覚えていて、同時に聴いていたBGMも頭の片隅に残っています。

TVでは、刑事ドラマや、探偵ドラマがとにかく好きで、都会を舞台に繰り広げられるカーチェイスやアクション、そこに流れるスリリングなBGM。まだ子供だった私には、音楽のジャンルもよくわからなくて、大人になって当時好きだった音楽がジャズ・ファンクやフュージョンだった事を知るのでした。

また、当時は遅くまでTVで映画を放送していて、たまに夜更かしをして観ていました。その中に日本のアングラなものから、ハードボイルド、少しエッチなものまであって、田宮二郎や、松田優作‥‥に憧れ、そんな大人への憧れや、この頃の都会的な空気を、音楽で思い出すことがあるのです。歌が少ない音楽だからこそ、雰囲気や、楽器の音色に敏感になっていたのだと思います。



ネットが普及して、シティポップと同時に、音楽ファンの間で日本のジャズ・ファンクが流行っていることを何年も前から聞いていました。

最近では、シアトル在住の音楽家、ショーン・ウィルコットが70年代の日本のサウンド・トラックに影響を受けたオマージュ作品を発表したり、世界規模で影響を受けた作品や、再発が目立つようになりました。



かく言う私も2020年に、NHKドラマ「タリオ 復讐代行の2人」の劇伴『Talio』を流線形／一十三十一名義でリリースしました。探偵ドラマという事もあり、ジャズ・ファンクとシティポップを併せた構成で制作しました。特にジャズ・ファンクのインストナンバーの人気があり、700万回以上再生されている曲もあります。実は、その殆どが海外のリスナーだったりします。



海外の方が、シティポップの郷愁感や新鮮味を感じるように、日本のジャズ・ファンクもまた、同じような魅力を感じているのだと思います。



「CITY MUSIC TOKYO」ジャズ・ファンク編を通じて、私が子どもの頃に憧れた大人の世界観や、都会的な雰囲気を、海外のファンや、日本のシティポップ好きに、新たにご提案できればと考えています。





クニモンド瀧口（RYUSENKEI／CMT Production）

PR、アパレル、レコード屋、ライブハウスを経て、2001年から流線形として音楽活動をスタート。近年の世界的なシティポップ・リバイバルの流れで、海外のファンが急増中。古内東子、一十三十一、ナツ・サマーなど、プロデュース、楽曲提供、アレンジで参加。NHKドラマ「タリオ 復讐代行の2人」の劇伴を担当。2024年、アルファミュージックから、RYUSENKEIに改名してアルバム『イリュージョン』をリリース。2020年からシティー・ミュージックを選曲・監修したコンピレーション・アルバム『CITY MUSIC TOKYO』シリーズを各レコード会社から発売。また、CMT Productionとして、グラフィックデザイン、ブランディングなど、音楽制作を中心に多岐に渡り活動している。

https://linktr.ee/cmtpro