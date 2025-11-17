LGBTQ+に関する取組みを評価する「PRIDE指標2025」において最高評価「ゴールド」認定を受賞

三井不動産株式会社

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「当社」）は、企業や団体におけるLGBTQ+に関する取組み評価制度である「PRIDE指標2025※」にて、最高評価である「ゴールド」認定を受賞したことをお知らせします。

当社は、「産業デベロッパーとして社会の付加価値の創出に貢献する」という当社グループの「ありたい姿」を実現するための戦略を支え、新しい価値を創造し続けるための原動力は人材という資産であるという考えのもと、D&I推進を重要な経営戦略の一つと位置付けています。多様な価値観・才能・ライフスタイルを持った人材が、それぞれの持てる力を最大限に発揮できる組織づくりを当社グループ一体となって進めていく中で、LGBTQ+に関する各種制度・体制整備や研修等での理解促進・風土醸成にも取り組んできました。こうしたLGBTQ+当事者が働きやすい職場づくりが評価され、今回の認定につながりました。

今後も、さまざまなバックグラウンドや価値観を有する多様な人材が一人ひとりの能力を最大限に発揮し、意見や情報を共有し、化学反応を生み出すことで、当社のありたい姿の実現を目指しD&Iを推進してまいります。

※「PRIDE 指標」は、LGBTQ+など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Pride が2016 年に策定した日本で初めてとなるLGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。

Policy（行動宣言）、Representation（当事者コミュニティ）、Inspiration（啓発活動）、Development（人事制度・プログラム）、Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5 つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。

詳細：https://workwithpride.jp/pride-i/

■三井不動産のLGBTQ+に関する主な取組み

＜制度・体制整備＞

- 性別に関わらず、所定の手続きを経て会社が認めれば婚姻と扱われ、結婚休暇や介護休暇などの各種制度が適用される。- 三井不動産グループコンプライアンス方針において、性別等を理由とした差別をしないことを明記し、従業員に周知。- 社内にLGBTQ+についての相談窓口を設置。

＜理解促進・風土醸成＞

- LGBTQ+に関する知識を身につける全社員必修e-learningを実施。また当事者から体験談を聴き、不動産業界としての対応を学ぶセミナーを実施。- LGBTQ+に関する基礎知識や当社の関連制度についてまとめたLGBTQ+ハンドブックを社内で公開。- 社内でのアライステッカー配布や、LGBTQ+に関する書籍の設置、メールマガジン発信。

＜社会への取組み＞

- 世界的にLGBTQ+への理解を促す「プライド月間（6月）」に、東京ミッドタウン八重洲にて、LGBTQ+への理解を広めることを目的としたLGBTQ+トークイベントを他社と共同開催。- SDGs を親子で楽しく体験しながら学ぶ夏休みイベントにてLGBTQ+理解促進のリーフレット、アライステッカーを来場者に配布。LGBTQ+ハンドブックLGBTQ+トークイベント

三井不動産グループのD&I推進の取り組みについては、下記リンク先も合わせてご参照ください。

https://www.hrm.mitsuifudosan.co.jp/diversity/

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/