リコーブラックラムズ東京、「ちあちあラムズ」応援アンバサダーキャラクター就任のお知らせ

株式会社リコー

この度、「ちあちあラムズ」(https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=CCL)（サンエックス株式会社）がブラックラムズ東京の2025-26シーズン 応援アンバサダーキャラクターに就任したことをお知らせします。

「ちあちあラムズ」は2025年2月にデビューした、ひつじだらけのラムラムスクールに通う幼馴染のらむぅとうりゅふのキャラクターです。2025-26シーズンは、同じくひつじであるブラックラムズ東京マスコット「ラムまる」とともに、SNSや試合会場で様々なコラボ施策で盛り上げていく予定です。

2025年12月6日(土)に二子玉川ライズ ガレリアで開催される「ブラックラムズ東京 2025-26シーズン出陣式」(https://blackrams-tokyo.com/news/information/2025-2026/20251105a.html)では、「ちあちあラムズ」が登場し、応援アンバサダーキャラクター就任式をおこないます。

詳細は今後、ブラックラムズ東京公式HP/SNSでお知らせします。ぜひお楽しみに！

ちあちあラムズ

ひつじだらけのラムラムスクールに通う幼馴染のらむぅとうりゅふ。 ラムズは、ちあちあすることが大好き！ 「ちあちあ」は「応援すること」っていう意味みたい！ あたまのちあちあうーるをふりふり♪みんなのことを応援しちゃうよ！ ちあちあぱわーでなんだかやる気がアップしちゃうかも…！？

・ちあちあラムズ公式HP(https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=CCL)

・ちあちあラムズ公式X(https://x.com/cheercheerlambs)

・ちあちあラムズ公式Instagram(https://www.instagram.com/cheercheerlambs/?locale=ja_JP)

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動するラグビーチームであり、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official