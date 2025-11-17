【世界22万人以上のネットワークから中古ブランド品が集結】リユース特化型EC一括管理システム「WASABI SWITCH」が、「BUYMA VINTAGE」とサービス連携開始

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）が提供するリユース特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH」が、世界中の中古ブランド品を取り扱うラグジュアリーヴィンテージマーケット『BUYMA VINTAGE（運営：株式会社エニグモ）』との連携を開始しました。

■BUYMA VINTAGEについて

BUYMA VINTAGEは、世界各国で活動する23万人以上のパーソナルショッパー（出品者）ネットワークと、国内外の有力リユースショップの出品を通じて、 これまでなかなか出会えなかった希少なアイテムやヴィンテージ商品が世界中から集まるプラットフォームです。 現在では、日本国内の大手リユースショップも多数参加しており、 自社ECサイトや店舗だけでは届かなかった顧客層への新たな販売チャネルとして、BUYMAを積極的にご活用いただいています。 これまで新品ラグジュアリーブランドの販売を多数行なってきたBUYMAを運営するエニグモだからこそ実現できる、決済システムや各種カスタマーサービスによって、出品者様・購入者様の双方にとって、安心かつ安全に取引できるマーケットを提供しています。

■連携内容について

この度のサービス提携により、WASABI SWITCHを通じて、下記のことが可能になります。

・BUYMA VINTAGEへの出品

・商品の公開、非公開の切り替え

・在庫連携

・注文状況の取得

・商品の削除

更に今後の開発により、ラグジュアリー層への新たな販路拡大や、環境意識への高まりに応える「持続可能な消費」へのアプローチに繋がります。

■WASABI SWITCHについて

「WASABI SWITCH」は一括出品・受注、買取管理・在庫連携を備えた、簡単に複数モール管理ができる中古品業者特化型ECショップ一元管理システムです。各作業での時間短縮、業務の現状を劇的に改善し効率化することで、ショップの売上・利益の向上を図ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

■株式会社ワサビについて

詳細を見る :https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=buyma_alignment

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/133_1_6b041242fc4f06fc055c36669f7e17c5.jpg?v=202511171056 ]



