住信SBIネット銀行、「円定期預金 特別金利キャンペーン」実施のお知らせ～「円定期預金１年もの 年0.80％」～

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年11月17日（月）より、「円定期預金 特別金利キャンペーン」を開始いたしました。

対象期間

2025年11月17日（月）～ 2026年２月８日（日）お預入れ手続き完了分まで

キャンペーンの対象となるお客さま- 当社に口座をお持ちの個人のお客さまで、対象期間中に「円定期預金１年もの」にお預入れいただいたかた※法人のお客さまは本キャンペーン対象外となります。

＞本キャンペーンの詳細は、こちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251117_004622/index.html)

ご注意事項- 期間中であっても、円定期預金の預入額が一定額に達した場合にはキャンペーンを終了する場合があります。また、金融情勢の変化等により金利水準やキャンペーン期間の見直しをさせていただく場合があります。最新の金利は当社WEBサイトにてご確認ください。- キャンペーンの金利の内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。- お預入れの際は必ず、預入期間として「１年」を指定してください。- キャンペーンの金利は初回お預入れの満期日まで適用されます。- 満期取扱方法にて「元利継続」もしくは「元金継続」を選択された場合、自動継続の際は満期日（ご継続日）時点の金利が適用となります。2025年11月17日（月）時点の金利は１年もの年0.80％（税引後 年0.63％）です。金融情勢の変化等により金利水準を見直しをさせていただく場合があります。最新の金利は当社WEBサイトにてご確認ください。- 税引後の金利は、表示金利に0.79685を乗じて算出しています（利息には20.315％の税金がかかります）。なお、税引後の金利は小数点第３位以下切捨てで表示しています。- 期間中に自動継続にて該当する定期預金をお預入れの場合もキャンペーンの金利が適用されます。- 円定期預金は元本保証があり、預金保険制度の対象です。円普通預金、円定期預金、SBIハイブリッド預金、円仕組預金の合計で、元金1,000万円までとその利息が保護されます。- 満期日前に中途解約された場合、キャンペーンの金利は適用されません。預入日から解約日の前日までの実日数に応じて、当社所定の中途解約金利が適用されます。- 円定期預金について、詳しくは商品概要説明書をご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enteiki.pdf)- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

