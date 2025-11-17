TVアニメ「８６―エイティシックス―」のトレーディング場面写アクリルスタンド vol.2などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「８６―エイティシックス―」の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「８６―エイティシックス―」の商品の受注を11月11日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/712,1797?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写アクリルスタンド vol.2

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ、カイエ・タニヤ、ダイヤ・イルマ、ショーレイ・ノウゼン、キリヤ・ノウゼンの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヴラディレーナ・ミリーゼ＆シンエイ・ノウゼン 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）64×53mm 台座：（約）直径38mm 厚み：3mm

特典：本体：(約）70×60mm 台座：(約）直径38mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写カードステッカー

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ、カイエ・タニヤ、ダイヤ・イルマ、ハルト・キーツの印象的なシーンをカードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヴラディレーナ・ミリーゼ 場面写カードステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \11,000(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ、アンリエッタ・ペンローズ、ショーレイ・ノウゼン、シデン・イーダ、フレデリカ・ローゼンフォルト 、グレーテ・ヴェンツェル、ヴィレム・エーレンフリート、ユージン・ランツ、キリヤ・ノウゼンの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 A 場面写スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \6,930(税込)

種類 ：全14種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング レーナオンリー 場面写缶バッジ

ヴラディレーナ・ミリーゼの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヴラディレーナ・ミリーゼ 場面写75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング シンオンリー 場面写缶バッジ

シンエイ・ノウゼンの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「シンエイ・ノウゼン 場面写75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード2枚セット

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ、アンリエッタ・ペンローズ、ショーレイ・ノウゼン、シデン・イーダ、フレデリカ・ローゼンフォルト 、グレーテ・ヴェンツェル、ヴィレム・エーレンフリート、キリヤ・ノウゼン、ユージン・ランツの印象的なシーンをイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \5,775(税込)

種類 ：全30種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング名刺カード

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ、アンリエッタ・ペンローズ、ショーレイ・ノウゼン、フレデリカ・ローゼンフォルトのイラストを隊員証風デザインのカードに仕上げました。

手軽にコレクションを楽しむことができます。

パスケース、お財布、手帳などに入れて持ち歩いたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「共和制ギアーデ連邦 名刺カード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \5,775(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）91×55mm

素材 ：紙

▼トレーディング証明写真風ブロマイド

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ、アンリエッタ・ペンローズ、ショーレイ・ノウゼン、フレデリカ・ローゼンフォルトのイラストを証明写真風のブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 証明写真風ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「ヴラディレーナ・ミリーゼ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラのイラスト、印象的なシーンをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼メタリック缶バッジ3個セット

※画像は「ヴラディレーナ・ミリーゼ メタリック缶バッジ3個セット」を使用しております。

ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラの印象的なシーンとマークをメタリック仕様の缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,815(税込)

種類 ：全6種（ヴラディレーナ・ミリーゼ、シンエイ・ノウゼン、ライデン・シュガ、セオト・リッカ、アンジュ・エマ、クレナ・ククミラ）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

(C)2020 安里アサト/KADOKAWA/Project-86