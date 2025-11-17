株式会社ハナミスイ（所在地：東京都新宿区、代表：方 智煥、以下「ハナミスイ」）は、フェムケアショップ「ICHI BUNNO ICHI」にてRAINBOW23を取り扱っていただいております。9月に同店にて開催されたイベントが大好評だったことを受け、第2弾のイベントとして昼から楽しくトークができる「神保町 フェムサロン ～ちょっと昼から語って笑ってフェムトーク～」の開催が決定いたしました。

開催の背景

9月26日に開催された「おとな女性のためのフェムケア保健室」では、参加者がテーブルを囲み、年齢や立場を超えて率直な悩みや不安を語り合う濃密な時間となりました。アンケートでは「ICHI BUNNO ICHI代表・宮前さんと飲みに行きたい！」という声まで寄せられ、フェムケアを気軽に語り合える場のニーズが高いことが明らかになりました。

その反響に応えるべく、第2弾イベントとして「神保町 フェムサロン ～ちょっと昼から語って笑ってフェムトーク～」を開催します。2025年の終盤を迎える時期に、昼から立ち飲みスタイルで、普段の生活では話しづらいフェムケアや性の変化について気軽に語り合っていただける場をご提供します。

イベント開催概要

●日時：11月28日（金）14:00-17:00●場所： フェムケアショップ ICHI BUNNO ICHI〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1‐41‐8 岡本ビル1階●定員： 15名程度●参加費：2,000円（ドリンク2杯＋おつまみ付き） ビール／ワイン／ジュースなど●対象： 40代以上の女性・フェムケアや性の変化に関心のある女性●協賛：合同会社DMM.com、株式会社ハナミスイ●お申込みサイト：https://femsalon-ichi1.peatix.com

RAINBOW23詰め放題企画

ICHI BUNNO ICHIは、現在ハナミスイの「RAINBOW23」を実際に手に取れる唯一の店舗です。今回のイベントでは、RAINBOW23をご購入いただいたお客様向けに「詰め放題イベント」を実施します。お好きなRAINBOW23を袋に入るだけ詰めてお持ち帰りいただける企画で、工夫次第では25本程度の（総額10,000円相当以上）の詰め込みも可能！（スタッフ実験済み。）上限数の設定はありませんので、ぜひ “RAINBOW23タワー” を作る感覚で自由に楽しんでください。

高級家庭用美容機器デモンストレーション

フェムケアサロンでも使用されているデリケートゾーン美容機器「Thaleia pitôn（タレイアピトン）」の使い方や効果について、DMM.comさまより詳しくご紹介します。また、参加者には●ピトンフェムセラム（パウチ）●ピトンフェムオイル（パウチ）のプレゼントをご用意。脱毛後の乾燥・黒ずみ・ゆらぎ・排せつ時の違和感が気になる方は、この機会にメーカー担当者へ直接ご相談いただけます。公式サイト：https://distribution.dmm.com/thaleia/thaleia-piton/

皆様のお越しをお待ちしております。

会社概要

企業名：株式会社ハナミスイ代表者：方 智煥所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 609号設立：2003年12月事業内容：医療用機器の製造・販売、化粧品・日用品雑貨の製造・販売資本金：1,000万円URL：https://hanamisui.jp/