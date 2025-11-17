食品サンプル専門店「デザインポケット」は、2025年11月20日（木）から11月26日（水）までの期間、トキハ本店（大分市府内町2丁目1番4号）にて、期間限定POP UPイベントを開催いたします。本イベントでは、まるで本物のような精巧な食品サンプル雑貨を多数ご用意。キーホルダーやマグネットなど、見ているだけで心が躍るアイテムを多数取り揃えております。また、11月22日（土）・23日（日・祝）の2日間限定で、「食品サンプル作り体験ワークショップ」も開催。たこ焼き、お寿司、パフェから1つ選び、約1時間で本格的な食品サンプル制作を体験いただけます。お子様から大人まで、幅広い年代の方々にご参加いただけます。【イベント概要】・開催期間：2025年11月20日（木）～11月26日（水）・開催場所：トキハ本店 6階 南エスカレータ横 特設会場・住 所：〒870-8688 大分市府内町2丁目1番4号・営業時間：10:00～19:00（最終日は16:00終了）

【食品サンプル作り体験】・開催日：11月22日（土）・23日（日・祝）・時間：10:00～18:00（最終受付17:00）・参加費：2,981円（税込）・対象：3歳以上（※小さなお子様は保護者同伴必須）・事前予約：トキハ公式LINEアカウントより予約可能（11/8～11/20）五感で楽しむ“リアルなモノづくり”を、ぜひこの機会にご体験ください。

＜デザインポケットとは？＞食品サンプル専門店「デザインポケット」は、大阪に本社、本店があり、,国内外で高い評価を受けている食品サンプルを取り扱うブランドです。リアルさとユニークさを追求した商品は、多くの方に愛されています。また、ポップアップショップでは限定アイテムの販売も予定しており、見逃せない機会となっています。

【本件に関するお問い合わせ先】食品サンプル専門店 デザインポケット本店：大阪府大阪市中央区難波千日前10-11担当：倉橋幸子電話番号：050-1726-0742メールアドレス：info@designpocket.co.jp【公式サイト】デザインポケット公式ウェブサイトhttps://www.designpocket.net/