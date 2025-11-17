株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、Keeper Security APAC株式会社（アジア太平洋地域本社：東京都港区、APAC営業担当SVP兼日本カントリーマネージャー：西山 高徳、以下Keeper）と販売代理店契約を締結し、日本国内において企業向けパスワード管理ソリューション「Keeper」の提供を開始することを本日発表いたします。DXが加速する現在、企業ではオンプレミス環境からWebサービス、SaaSに至るまで、多様な社内システムが利用されています。その多くはID・パスワードによる認証を採用しており、システム増加に伴い脆弱なパスワードの利用や使い回しなどに起因する、不正アクセスや情報漏洩リスクが高まっています。認証強化策としてSSO（シングルサインオン）やIDaaS（ID as a Service）の利用も増えていますが、導入コストや運用面の課題がある上、社内のすべてのシステムをカバーすることはできません。また近年では、情報窃取型マルウェア Infostealerによる、ローカル端末やブラウザに保存されたパスワードの窃取被害も深刻化しています。こうした状況の中、従業員が個々でパスワードを管理する運用から、組織として安全な仕組みを活用し、パスワード情報を一元集約・管理することが、現実的かつ効果的なセキュリティ対策として注目されています。■Keeperの主な特徴Keeperは、シンプルな操作性と高いセキュリティを兼ね備えた企業向けパスワード管理ソリューションであり、ユーザーやIT管理者の負担を最小限に抑えつつ、組織全体の認証情報を安全に一元管理することができます。【Point1】オンプレ・クラウドを問わない統合的なパスワード管理 IDaaSでは対象外となるWebサービスやオンプレミスシステムも含め、すべてのID・パスワードを安全に一元管理。複雑化した社内環境でも統一的に認証を強化できます。【Point2】強固なパスワード運用と認証情報窃取リスクの低減サービスごとに複雑なパスワードを自動生成・保存・入力するため、従業員による使い回しや脆弱なパスワード設定を制限し、不正アクセス・情報漏洩のリスクを低減します。また認証情報はローカル端末やブラウザへは保存されずKeeper Vault（保管庫)に安全に保管されるため、認証情報を狙う情報窃取型マルウェア（Infostealer）などによる窃取リスクも最小化します。＜Keeperによるパスワード管理のイメージ＞

マクニカは、企業向けパスワード管理ソリューション「Keeper」を中堅中小企業向けの単体ソリューションとして提供するだけでなく、既に取り扱いのあるEDRやSMP（SaaS Management Platform）などのサイバーセキュリティソリューションと連携し、包括的なセキュリティ対策を提供してまいります。本発表にあたり、Keeper Security APAC株式会社のAPAC営業担当SVP兼日本カントリーマネージャー西山 高徳氏は、次のように述べています。「このたび、マクニカ様とのパートナーシップを通じて、Keeperのゼロトラスト・ゼロ知識パスワード管理ソリューションをより多くの日本企業にご提供できることを大変うれしく思います。日本企業のDX推進が加速する中で、アイデンティティとアクセスの保護はかつてないほど重要になっています。マクニカ様の豊富なサイバーセキュリティの知見と幅広い市場ネットワークを活かし、企業規模を問わず、認証情報の窃取や情報漏えいへの防御力を高め、運用効率の向上を支援してまいります。」株式会社マクニカ ネットワークス カンパニー プレジデント 小林 雄祐は、次のように述べています。「企業を取り巻くサイバー脅威が高度化する中で、認証情報の適切な管理は、セキュリティ対策の根幹を支える重要なテーマとなっています。Keeperはゼロトラストの理念に基づき、強固なセキュリティと運用のしやすさを両立したソリューションです。マクニカは、Keeperとのパートナーシップを通じて、長年培ってきたセキュリティ分野での知見と販売・導入支援の体制を活かし、日本企業の現場で実効性のあるアイデンティティ保護を推進していきます。」【製品の詳細はこちら】https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/keeper/index.html【製品に関するお問い合せ先はこちら】株式会社マクニカ Keeper担当TEL：045-476-2010E-mail：digital-it-sales@macnica.co.jp※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

Keeper Security, Inc.について

Keeper Security, Inc.は、ゼロトラストとゼロ知識を基盤に、企業や個人の情報を保護するサイバーセキュリティ企業です。150以上の国で利用されており、あらゆるIT環境に対応するクラウドベースのソリューションを提供しています。パスワード、パスキー、秘密情報を安全に管理し、世界中の多くの先進的な組織に採用されています。アジア太平洋地域では、Keeper Security APACが事業展開及びパートナー支援を担い、各国市場での導入を推進しています。Keeperについて：https://www.keepersecurity.com/ja_JP/

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp