【働き方改革セミナー／12月19日(金)21:00】“AIに奪われない人材”になる！リモート×フリーランスで実現する次世代キャリア戦略を公開！！無料オンラインセミナー

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年12月19日(金)21:00～リモート×フリーランス組織で実現する新時代の働き方について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2025年12月19日(金)21:00～AIに仕事を奪われる前に自ら動ける人になる - リモート×フリーランス組織で実現する新時代の働き方

【12月19日(金)21:00-21:30】AIに仕事を奪われる前に自ら動ける人になる - リモート×フリーランス組織で実現する新時代の働き方 / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4667592/view

リモート×フリーランスで実現する新時代の働き方

生成AIが急速に実用化され、リモートワークや副業・フリーランスが当たり前になりつつある2025年。今求められるのは、環境の変化に受け身で適応するのではなく、自ら動き、成果で評価される“奪われない働き方”です。本セミナーでは、学生起業・サラリーマン・再起業を経て、渋谷のクラフトビールバー兼ビジネスコミュニティ「KOBUSHI BEER」を65社スポンサー規模に育てた、KOBUSHI MARKETING代表 井上裕介が登壇。成果主義のリモート×フリーランス組織運営術や、AIを脅威ではなく生産性を飛躍させる“最強の相棒”に変える方法などを解説します。秋の転職・独立シーズンを迎える今、将来のキャリアを守り、むしろ加速させるための実践知を30分で学べます。経営者、個人事業主、フリーランス志望者必見です。

開催詳細

日時

2025年12月19日(金)21:00～21:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4667592/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/