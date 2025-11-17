LGBTQ+への取り組み評価指標「PRIDE指標2025」において3年連続で最高評価「ゴールド」認定を取得

株式会社サンゲツ

◆WEBサイト：https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20251114141838.html

株式会社サンゲツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：近藤 康正）は、11月14日（金）、一般社団法人work with Prideが策定した、職場におけるLGBTQ+に関する取り組みの評価指標「PRIDE指標2025」において、最高評価である「ゴールド」を3年連続で取得しました。

サンゲツグループは、多様な個性を持つ従業員一人ひとりが、自分らしく生き生きと働ける職場環境の実現を目指し、DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の推進を重要な経営戦略の一つとして位置づけています。この方針に基づき、LGBTQ+に関する取り組みを継続的に進めています。

サンゲツのLGBTQ＋に関する主な取り組み

ALLYイベントへの継続的な参加や、全社員を対象とした定期的なLGBTQ＋研修を実施しています。また、同性パートナーをもつ社員にも、住宅支援や手当、特別休暇、育児・介護休職、育児短時間勤務などが適用可能となる「同性パートナーシップ制度」を導入しており、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。さらに2025年には、同性婚の法令化を推進するBME（Business for Marriage Equality）のイベントをサンゲツ本社で開催するなど、社外との連携を強化しました。

当社は今後も、DE＆Iの推進を通じて、全ての従業員が互いの多様性を尊重し、能力を最大限に発揮できる職場づくりを進め、「みんなで いつまでも 楽しさあふれる」社会の実現を目指してまいります。

・work with Pride公式サイト：https://workwithpride.jp/



・サンゲツWEBサイト ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン推進に向けて

https://www.sangetsu.co.jp/company/sustainability/social/divercity_policy.html



・関連ニュースリリース 多様性を尊重する「名古屋レインボープライド2025」に参加 2025/6/6

https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20250604144159.html

◆株式会社サンゲツについて

壁装材、床材、ファブリックを中心に、人々の暮らしを彩る商品を生みだし、快適な空間を創造するインテリア総合企業。企業理念に掲げる「すべての人と共に、やすらぎと希望にみちた空間を創造する。」というPurposeのもと、「誰もが明日の夢を語れる世界」の実現のため、事業の中心である「空間創造」を通じて社会課題の解決に取り組み、経済価値と社会価値の創出につなげていくことを目指しています。

社名：株式会社サンゲツ（Sangetsu Corporation）

代表者名：代表取締役 社長執行役員 近藤 康正

売上高（連結）：2,003億円（2025年3月期）

本社所在地：愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

https://www.sangetsu.co.jp/