“食べたいを我慢しない”

2024年5月に販売を開始した 【医師監修】食事サポートサプリ「サラシアEX16650」が、2025年11月現在、【累計15,000個を突破】いたしました！（販売：zooQun （大利株式会社））。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4HKFBNL

“食べる前のバリア” 新習慣として人気拡大

新しい健康習慣のニーズに応えるWバリアサプリとして、健康志向のユーザーを中心に支持が広がっています。本製品は、● サラシア 16,650mg（業界最大級※）● ナノ型乳酸菌 3,000億個● 9種類の厳選サポート成分を1袋に贅沢に配合した国内トップクラスのフォーミュラ。糖＋脂にWでアプローチしながら、腸活もまとめてサポートできるのが特徴です。※当社調べ

【サラシア16650mg（1日555mg）】

“我慢しない食生活”を応援する植物成分**・サラシノール含有・糖の吸収にアプローチ・美容と健康ケアを両立※当社調べ：国内トップクラス配合量

■医師監修による“根拠ある配合設計”

開発には、健康管理に詳しい 勝木将人医師 が監修として参加。「必要な成分を、必要な量で」という方針のもと、配合量・品質・製造基準を徹底的に検証しました。配合量の全公開国内GMP認定工場で製造原材料検査の徹底といった、サプリメントの不安材料をクリアした設計となっています。

■ナノ型乳酸菌3000億個

【通常乳酸菌の1/8サイズ】ナノ型乳酸菌3000億個が腸へ届く・小さいから奥まで届きやすい・腸内フローラをサポート・“食べる前＋お腹の中”のWアプローチ

【9種の厳選サポート成分をこれ1つで】

✔ 緑茶カテキン✔ ギムネマ✔ キトサン✔ 生姜エキス✔ MCTオイルパウダー✔ L-オルニチン✔ L-カルニチン✔ ヒハツ など➡ 毎日の健康維持を多方向からサポート

こんな方におすすめ

【我慢せず、美味しく、健康的に】・甘いものや炭水化物が好き・外食が多い・健康値が気になる・無理のないダイエットがしたい・腸活も同時に取り入れたい➡ “食べたい”と“健康習慣”の両立へ

■商品概要

商品名：zooQun サラシアEX16650内容量：90粒（30日分／1日3粒）主成分：サラシア16650mg、ナノ型乳酸菌3000億個、9種サポート成分発売日：2024年5月累計販売数：15,000個（2025年11月現在）製造：国内GMP認定工場ブランド名：zooQun■会社概要社名：大利株式会社代表者：大塚 利江子所在地：〒321-0923 栃木県宇都宮市下栗町843-1-506事業内容：サプリメント・護身用品・生活雑貨の企画・販売・OEM事業■お問い合わせ先大利株式会社 広報担当：大塚E-mail：ree1204ni@gmail.com