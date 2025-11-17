マイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターズが大集合(ハート)『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　システムシール手帳特大号』12月16日発売決定！

写真拡大 (全8枚)

株式会社扶桑社

株式会社扶桑社は、大人気のサンリオのキャラクターといっしょに、たのしくあそびながら想像力がぐんぐん育っちゃう、大人気の知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』を12月16日（火）に発売します。


『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　スタンプセット特大号』表紙




ふろく紹介(ハート)

スペシャルふろくは、ふかふかでラメラメなカバーがかわいい(ハート)システムシール手帳。


かわいいシールページ1枚と、シール台紙が2枚、メモ3枚に、総柄OPP袋1枚がついたもりだくさんの手帳(ハート)　おともだちとシール交換もできちゃう♪


とじこみふろくの「ねこみみ(ハート)とびだすカード」は大切なひとにわたすのにぴったり！


きってつくれる「ロリポップ(ハート)メモ」や「てちょう(ハート)ポケット＆メモ」は、システムシール手帳といっしょに使ってもかわいいよ♪



スペシャルふろく「システムシール手帳」



とじこみ付録

はってたのしい(ハート)キャラシール


ねこみみ(ハート)とびだすカード


ロリポップ(ハート)メモ


てちょう(ハート)ポケット＆メモ



とじこみふろく２.ねこみみ(ハート)とびだすカード

たのしくあそびながら子どもの想像力がぐんぐん育てる！！


本誌は、シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズとたのしくあそびながら子どもの考える力を育てます。



『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　システムシール手帳特大号』より


『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　システムシール手帳特大号』より


『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　システムシール手帳特大号』より

【書誌情報】


タイトル：『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』


定価：1,430円（本体1,300円＋税10%）


発売：株式会社扶桑社　


判型：AB判　


ISBN：978-4-594-62439-2


発売日：2025年12月16日（火）


(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664048


※Amazonほか、全国書店等でも予約受付中です


Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594624391
楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18451203



◆記事化など本書に関するお問い合わせ


株式会社扶桑社 宣伝PR部宛


senden@fusosha.co.jp