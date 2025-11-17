マイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターズが大集合(ハート)『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』12月16日発売決定！
株式会社扶桑社は、大人気のサンリオのキャラクターといっしょに、たのしくあそびながら想像力がぐんぐん育っちゃう、大人気の知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』を12月16日（火）に発売します。
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック スタンプセット特大号』表紙
スペシャルふろくは、ふかふかでラメラメなカバーがかわいい(ハート)システムシール手帳。
かわいいシールページ1枚と、シール台紙が2枚、メモ3枚に、総柄OPP袋1枚がついたもりだくさんの手帳(ハート) おともだちとシール交換もできちゃう♪
とじこみふろくの「ねこみみ(ハート)とびだすカード」は大切なひとにわたすのにぴったり！
きってつくれる「ロリポップ(ハート)メモ」や「てちょう(ハート)ポケット＆メモ」は、システムシール手帳といっしょに使ってもかわいいよ♪
スペシャルふろく「システムシール手帳」
とじこみ付録
はってたのしい(ハート)キャラシール
ねこみみ(ハート)とびだすカード
ロリポップ(ハート)メモ
てちょう(ハート)ポケット＆メモ
とじこみふろく２.ねこみみ(ハート)とびだすカード
たのしくあそびながら子どもの想像力がぐんぐん育てる！！
本誌は、シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズとたのしくあそびながら子どもの考える力を育てます。
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』より
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』より
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』より
【書誌情報】
タイトル：『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』
定価：1,430円（本体1,300円＋税10%）
発売：株式会社扶桑社
判型：AB判
ISBN：978-4-594-62439-2
発売日：2025年12月16日（火）
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664048
※Amazonほか、全国書店等でも予約受付中です
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594624391
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18451203
◆記事化など本書に関するお問い合わせ
株式会社扶桑社 宣伝PR部宛
senden@fusosha.co.jp