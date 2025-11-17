マイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターズが大集合(ハート)『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　システムシール手帳特大号』12月16日発売決定！

株式会社扶桑社

株式会社扶桑社は、大人気のサンリオのキャラクターといっしょに、たのしくあそびながら想像力がぐんぐん育っちゃう、大人気の知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』を12月16日（火）に発売します。

『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック スタンプセット特大号』表紙

ふろく紹介(ハート)

スペシャルふろくは、ふかふかでラメラメなカバーがかわいい(ハート)システムシール手帳。

かわいいシールページ1枚と、シール台紙が2枚、メモ3枚に、総柄OPP袋1枚がついたもりだくさんの手帳(ハート) おともだちとシール交換もできちゃう♪

とじこみふろくの「ねこみみ(ハート)とびだすカード」は大切なひとにわたすのにぴったり！

きってつくれる「ロリポップ(ハート)メモ」や「てちょう(ハート)ポケット＆メモ」は、システムシール手帳といっしょに使ってもかわいいよ♪

スペシャルふろく「システムシール手帳」とじこみ付録

はってたのしい(ハート)キャラシール

ねこみみ(ハート)とびだすカード

ロリポップ(ハート)メモ

てちょう(ハート)ポケット＆メモ

とじこみふろく２.ねこみみ(ハート)とびだすカード

たのしくあそびながら子どもの想像力がぐんぐん育てる！！

本誌は、シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズとたのしくあそびながら子どもの考える力を育てます。

『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』より『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』より『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』より

【書誌情報】

タイトル：『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』

定価：1,430円（本体1,300円＋税10%）

発売：株式会社扶桑社

判型：AB判

ISBN：978-4-594-62439-2

発売日：2025年12月16日（火）

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664048

※Amazonほか、全国書店等でも予約受付中です

